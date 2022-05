10 iznenađujućih stvari koje vas sprečavaju da doživite orgazam

Trejsi Koks, autorka i kolumnistkinja iz Velke Britanije koja se specijalizovala za teme o seksu i vezama, tvrdi da žene češće doživljavaju orgazam same nego s partnerom. Jedno istraživanje od 2769 ljudi pokazalo je da samo 15 posto žena doživi orgazam svaki put kada imaju seks sa svojim partnerom. Drugo je pokazalo da je za 77 posto žena lakše da postignu orgazam same nego s partnerom – čak i kada se uključene pouzdanije tehnike jezika i prstiju (umesto snošaja). Ona tvrdi da partner ne sme da vas tera da požurite s orgazmom, ali opet vi morate da mu kažete šta tačno želite.

Evo 10 najčešćih razloga zašto većina žena teže doživi vrhunac u paru – i savete kako rešiti problem.

1. Pogrešna tehnika

Dva su ključna faktora koji predviđaju hoće li žena da doživi orgazam: da li je bilo dovoljno vremena provedenog u predigri i da li je ta predigra uključivala direktnu stimulaciju klitorisa. U idealnom slučaju, seks bi trebalo započeti ljubljenjem i milovanjem – predigrom. Zatim treba stimulisati ženin klitoris jezikom, prstom ili vibratorom. Neke žene mogu da dožive orgazam bez direktne stimulacije klitorisa. Studija jednog američkog časopisa pokazala je da samo 18 posto žena može da postigne orgazam samo vaginalnom penetracijom. Ako primarni fokus stimulacije nije na klitorisu, vaše su šanse za postizanje orgazma mnogo manje.

2. Partner vas požuruje

Drugi važan faktor je vreme. Čak i žene koje imaju hrabrosti da pokažu svom partneru tehniku koja im pomaže da dožive orgazam, često pokleknu u poslednjem trenutku jer njihov partner to ne radi dovoljno dugo. Mislimo: „On to radi već deset minuta. Kladim se da mu je jezik umoran/vrat ga boli/ postaje nervozan ili mu je dosadno“. Zatim se pretvaramo da smo na vrhuncu i odglumimo ga, umesto da damo partneru do znanja da smo zapravo tek na pola puta. Ipak, studije pokazuju da muškarci više vole da im govorite šta da rade i da im ne smeta pružanje oralnog seksa neko duže vreme. Zato, budite iskreni i vrlo konkretni oko toga što želite – prste, vibrator, određeni stil i recite svom partneru koliko dugo to treba da radi.

3. Pritisak partnera

39 posto žena koje su učestvovale u istraživanju časopisa reklo je da ih je pritisak partnera sprečio da dožive orgazam. Ponekad to rade iz najbolje namere. Žele da uživate u seksu koliko i oni, a muškarci skoro uvek dožive orgazam. Neki muškarci shvataju lično to ako žena ne doživi orgazam.

4. Orgazmi se događaju kada se pritisak nestane

Objasnite svom partneru da on, koji vas neprestano zapitkuje „Jesi li blizu?“, neće ubrzati stvar. Najbolji način da osigurate orgazam svom partneru jeste da uverite partnera da je sve u redu i ako ne doživi orgazam.

5. Ne masturbirate i nikada niste

Naš prvi orgazam ćemo najverovatnije doživjeti masturbacijom. Tokom masturbacije, niko vas ne gleda i imate potpunu kontrolu nad onim što se događa. Istražujući sopstveno telo, opušteni ste i znatiželjni. Ako do sada nikada niste masturbirali i pokušali da postignete orgazam pomoću vibratora ili prstiju, verovatno ne znate šta vas uzbuđuje, a šta ne. Što znači da ne možete da usmeravate svog partnera da dobro obavi posao. Skoro sve žene uče kako da dožive orgazam kroz masturbaciju. Na internetu postoji mnogo vodiča kako masturbirati i nikada nije kasno za početak.

6. Seks povezujete sa sramom

Odrastanje okruženo negativnim, sramotnim porukama o seksu jedan je od najčešćih razloga zašto žene ne dođu do orgazma – kako s partnerom, tako i same. Spremnost je prva faza seksualnog uzbuđenja. Morate da želite da imate osećaj seksualnog užitka da bi se to dogodilo. Ako se fokusirate na negativne misli – seks je loš! Mozak je polni organ – i to najvažniji. Razgovarajte s prijateljima za koje mislite da imaju dobar stav o seksu i pitajte koje su poruke dobili od svojih roditelja, braće i sestara i vršnjaka. Nazovite seks i masturbaciju različitim imenima. Korišćenje reči koju vaš mozak ne povezuje odmah s „lošim“, čini je manje pretećom.

7. Niste dobro upoznati sa svojim telom

Čak i žene koje odrastaju u seks pozitivnom domaćinstvu mogu biti krive za to. Kada sam imala oko šest godina, izvadila sam ogledalo, radoznalo sam pogledala šta je „tamo dole“, ali me stalno čudi broj odraslih žena koje nikada nisu. Što više znate o svojim genitalijama i što vas pokreće, veća je verovatnoća da ćete doživeti orgazam. Logično je! Pronađite jasan dijagram vulve na internetu. Dobro pogledajte svoje genitalije i pronađite vrh klitorisa. Identifikujte unutrašnje i spoljne stidne usne, proverite uretru i pogledajte vaginalni otvor. Otkrićete da se vaša vagina širi kada ste uzbuđeni: ona se širi i produžuje kako bi primila penis. Žlezde u blizini ulaza luče tečnost za podmazivanje kako bi snošaj učinili prijatnijim. Takođe ćete otkriti da svi orgazmi potiču od klitorisa – ne samo vrh, već i unutarnjeg klitorisa koji se proteže u obliku vrpce ispod njega. Što više znate o promenama kroz koje vaše telo prolazi na svom putu do orgazma, to ćete biti spremniji da prepoznate gde se nalazite u tom procesu, piše Koks.

8. Mislite da nešto nije u redu s vašim telom

Studija za studijom daje isti rezultat iz godine u godinu: osećati se seksualno privlačnim znači da je veća verovatnoća da ćete uživati u seksu, imati više orgazma, više pokretati seks i prijatnije voditi razgovor o seksu sa svojim partnerom. Želite da znate koji je najbolji način da popravite sliku o sebi? Više se seksajte. Prijatna seksualna iskustva čine da se osećamo bolje u svom telu. Ako naš partner očigledno uživa u vođenju ljubavi, ne može da bude baš toliko loše! Što bolje osećate svoje telo, to je bolji seks.

9. Niste prisutni

Žene žongliraju s više uloga nego muškarac pa često ne znaju da uživaju u trenutku. Ne biti prisutan znači da niste fizički prisutni u prostoriji, svesni svog tela i čula koji doživljavate. Misli manje, osećaj više. Ne zatvarajte oči, otvorite ih. Budite aktivni: stenjijte, govorite, dajte povratne informacije. Sve pomaže da ostanemo usredsređeni na zadovoljstvo.

10. Pritisak od nas samih

Nije samo naš partner taj koji čini da osećamo pritisak da doživimo orgazam, pritisak često dolazi od nas samih. Doživeti orgazam nije samo fizički proces: i naša glava mora da bude na pravom mestu. To ne znači da niste seksi ako ne doživite orgazam. Ili da ste slomljeni, ili da nešto nije u redu s vama. Mi smo ljudska bića, a ne mašine. Umesto da orgazam bude cilj, zamislite ga kao srećan nusprodukt ako se dogodi. Opustite se i jednostavno uživajte u osećaju užitka, bez očekivanja. Takođe, vibrator je jedan od najefikasnijih načina za stimulaciju klitorisa. Zbog toga ga većina žena koristi kada masturbira. Budući da je vibratorski orgazam lako postići, imamo ih više. Što više orgazama imate, to je naša želja za njima veća. Ono što je najvažnije, posedovanje vibratora znači da imate trenutno rešenje za problem „Ne mogu da doživim orgazam sa svojim partnerom“. Možete koristiti vibrator tokom predigre ili posegnuti za njim kako bi držao klitoris tokom penetrativnog seksa.

