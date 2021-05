10 minuta ili 1 sat: Koliko seks treba da traje?

Pitanje koje muči mnoge devojke, ali i mladiće konačno je dobilo pravi odgovor.

Mnoga istraživanja bave se koliko je prosečno trajanje seksualnih odnosa, a studija objavljena u časopisu „Journal of Sex Research“ otkrila je koliko bi žene volele da traje intimni čin. Da li se vaše želje i realnost poklapaju?

Naime, prema ovom poslednjem istraživanju naučnici su otkrili da seks u proseku traje od pet i po do sedam i po minuta bez predigre.

Žene bi volele da seks traje precizno od 14 do 16 minuta.

„Journal of Sex Research“ piše i da žene priželjkuju predigru koja traje od 11 do 13 minuta, pa se onda zapravo dolazi do minutaže koja je zapravo od 25 do 29 minuta.

Istraživanje je pokazalo još jednu važnu stvar, osim ovim vremenskih odrednica, a to je da žene podjednako uživaju u predigri kao i u samom seksualnom činu.

