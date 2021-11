10 načina da oraspoložite ženu za seks

Sebičnost u krevetu stvar je koju žene najviše zameraju svojim ljubavnicima. Budući da je većini žena predigra jako važna, nagovestite joj veče koja će biti posvećena isključivo njoj.

1. Vodite ljubav što češće

Na libido žena uvelike utiče i učestalost seksa. Tako je pravilo da što više seksa ima, to ga više i želi, a u dužim razdobljima bez njega, žene će se prilagoditi bolje od muškaraca. Ono u čemu muškarci greše je forsiranje na seks u obliku očekivanja ili pozivanja na ‘obavljanje dužnosti’. Primenite obrnutu psihologiju – i vrlo brzo će ona pristupiti vama.

2. Budite romantični

Kao i kod pripadnika jačeg spola, žene će u pravo raspoloženje za seks dovesti mala doza truda sa suprotne strane. Iznenadite je i nakon napornog radnog dana dočekajte s romantičnom večerom, uz koju joj možete spomenuti kako cijenite to što ona inače radi za vas. Žene vole da se primijeti ono što rade, a činjenica da je njezin partner svjestan njezine vrijednosti je vrlo privlačna.

3. Recite joj da je prekrasna

Nemojte zapostaviti vrednost dobrog i iskrenog komplimenta. U rano jutro joj šapnite kako je prekrasna, nakon što izađe iz tuša zadivljeno komentirajte kako je seksi, a u situaciju u kojoj se ‘sredi’ istaknite da je za vas i dalje najlepša žena u prostoriji/na svadbi/u svetu. To će djelovati kao afrodizijak.

4. Predigra je važna

Budući da je većini žena u seksu predigra izuzetno važna, nagovestite joj veče koja će u potpunosti biti posvećena njoj i ugađanju njenom telu. Najbolje je to učiniti ranije tokom dana, tako da njena želja raste.

5. Ne budite predvidljivi

Upadanje u rutinu i predvidljivost u seksu najčešći je razlog zbog kojih se smanjuje zadovoljstvo seksom i on proređuje u dugim vezama.

6. Masaža pomaže

Čak i ako joj taj dan nije do seksa, iscrpljena je poslom i kućnim obavezama, za to postoji lek koji pali u barem 90 odsto slučajeva, a to je masaža. Ponudite se da ćete je izmasirati i potrudite se da to potraje što dulje kako bi se opustila, a potom pređite na konkretnije dodire.

7. Sredite se za nju

Žene će ceniti trud muškarca da joj ugodi na jednak način kao što i to oni čine dok druga strana kupuje seksi kompletiće i trudi se oko zavođenja. Zato obratite pažnju na ono što znate da voli, pa se obrijte naveče čak i ako vam je zgodnije to učiniti ujutro, stavite nekoliko kapi parfema kojeg ona najviše voli ili obucite one bokserice za koje vam ona govori da su seksi. Čak i ako vam nisu tako udobne, računajte da će ih brzo skinuti.

8. Budite spontani

Ako ste navikli voditi ljubav samo naveče i u krevetu, želite li više seksa to ‘pod hitno’ promenite. Spontanost je najbolji začin seksualnom životu para, pa je tako iznenadite pod tušem s idejom da joj pomognete da opere leđa ili… Tako ćete stvoriti atmosferu u kojoj ćete oboje češće misliti na seks i imati više volje za njim.

9. Seksualne fantazije su uvek poželjne

Koliko žene vole seksualne fantazije o muškarcu koji će joj pokazati sirovu želju za njom dokazuje popularnost hitova poput ’50 nijansi sive’. Budete li povremeno neobuzdan ljubavnik, njoj dajete do znanja da vam je toliko privlačna da se teško kontrolišete, što je definitivno uzbudljivo.

10. Budite obzirni

Ne zaboravite na sitnice koje čine svakodnevni život i utiču na zadovoljstvom odnosom, pa tako i na samu redovnost seksa i želju za njim. Studije pokazuju da žene koje smatraju da je njihov partner obziran, želi da pomogne i povremeno ugađa deluje privlačnije pa se s njim osećaju više raspoložene za seks.

