10 odličnih seks poza – svaka žena sigurno dostiže vrhunac

Zbog gledanja pornografije mogli bi da pomislite da muškarci moraju da budu prilično obdareni i da treba da „udaraju“ iz sve snage kako bi zadovoljili ženu, ali to je daleko od istine. Mnogo toga na šta bi trebalo da se usredsredite je napolju – klitoris, i unutar prvih nekoliko centimetara vaginalnog kanala, objašnjava dr Ian Kerner, seksualni terapeut i autor knjige „She Comes First“.

– Prva trećina vaginalnog kanala pruža najveći užitak ženi jer je isprepletena strukturama klitorisa pa je izmena plitke i duboke penetracije ključna za postizanje što većeg užitka kod žene – kaže Kerner.

To znači da bi idealni seksualni položaj bio onaj u kojem muškarac može da joj stimuliše klitoris, imati pristup bradavicama, a uz to može i duboko da penetrira, piše „Men’s Health“.

– Čak i to što se zanimate kako da joj olakšate orgazam učiniće veliku razliku u njenoj uzbuđenosti i užitku. To što pokazujete da vam je stalo je jako uzbuđujuće – objašnjava dr Džen Landa, autorka knjige „The Sex Drive Solution for Women“.

10 poza koje će pomoći svakoj dami da dostigne vrhunac:

1. Sve nadohvat ruke

Muškarac treba da klekne i da zajaše levu nogu partnerke dok ona leži na levom boku. Ona desnu nogu treba da savije u kolenu i da je stavi oko desne strane partnerovog struka.

– S partnerkom na boku, muškarac pogađa G-tačku na vrlo jedinstven način, a u isto vreme ima pristup klitorisu – objasnio je Kerner.

2. Ustanite i isporučite

Žena treba da legne na leđa uz ivicu kreveta. Muškarac joj tada stojeći pristupa, drži je za gležnjeve i može da krene u akciju. Možda će morati da počne sporijim ritmom jer bi dublja penetraciju u početku mogla da bude bolna.

Osim da partnerku drži za gležnjeve, ona može noge da stavi i partneru na ramena ili prsa.

3. Kašika

U ovoj popularnoj pozi oba partnera leže na boku okrenuti u istom smeru tako da je muškarac iza žene. Za lakši pristup žena treba da savije kolena, a zadnjicu da privuče partneru. Dok se nameštate, istražite kakve sve senzacije pružaju različiti uglovi penetracije.

Dok su u ovoj pozi, muškarci relativno lagano mogu da maze partnerki grudi, a u zavisnosti od ugla, imaće veći ili manji pristup klitorisu. Ova poza omogućava duboku penetraciju i mnogo telesnog kontakta.

4. Noge na ramenima

Dok žena leži na leđima, treba da stavi noge muškarcu na ramena, tako da ona bude pod uglom od oko 90°. Ova poza omogućava duboku penetraciju, a možete i da se poigrate s različitim uglovima penetracije za različite osećaje. Čak i mala promena u nagibu može da znači da muškarac „pogađa“ baš G-tačku ili da je sasvim promašuje.

5. Kaubojka

Klasična poza u kojoj žena sedi na muškarcu koji leži, okrenuta prema njemu. Ova poza ima mnogo varijacija, a to samo znači da muškarci pred sobom imaju dosta „vežbanja“ dok ne shvate šta njihovoj partnerki najbolje odgovara. Ona, na primer, može da bude na kolenima, ali isto tako može i da ih podigne i da čuči, može se nagnuti unazad ili sa strane…

6. Joga poza

Ona leži na leđima dok su joj noge u vazduhu lagano raširene i savijene u kolenima. Dok tako leži, žena se drži za stopala, a partner kleči i pridržava joj noge dok penetrira.

Ako se partnerka bavi jogom, biće zahvalna što ste jednu od joga poza uveli u spavaću sobu. Ova poza dozvoljava duboku penetraciju dok omogućava pristup klitorisu i grudima.

7. Klanjanje

Ona sedi na svojim gležnjevima i naginje se prema napred, tako da su joj ruke ispružene prema napred, a leđa sasvim ravna. Muškarac tada prilazi otpozadi.

Ovo je još jedna poza iz joge, a dobra je jer izdužuje mišiće leđa i opušta ih. S obzirom da je ova poza tako opuštajuća za ženu, to znači da će lakše postići orgazam.

8. Zmaj koji stoji

U ovoj pozi žena kleči uz ivicu kreveta, a muškarac joj stojeći prilazi otpozadi. Žena neka stavi noge između partnerovih kako bi mogla da stiska bedra i tako pojačava trenje tokom penetracije.

Ova poza je idealna za stimulaciju G-tačke.

9. Sendvič

Ona leži na stomaku, s lagano savijenim kolenima i lagano podignutim kukovima. Za veću udobnost žena može da stavi jastuk ispod kukova. Muškarac tada ženi prilazi otpozadi i pridržava se rukama kako ne bi celom težinom legao na nju.

Ovo je odlična poza za duboku penetraciju i stimulaciju G-tačke.

10. Dvostruki užitak

Neka muškarac legne na leđa i lagano raširi noge. Jednu nogu neka podigne u kolenu, a drugu neka ispruži sa strane. Žena tada seda na njega tako da mu je okrenuta leđima i namešta se tako da može klitorisom da se trlja o njegovo podignuto bedro dok seda na njega.

