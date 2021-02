10 saveta koje će ženi pomoći da brže dostigne vrhunac

Psihološkinja i seksolog Dania Šiftan kaže da je ipak moguće, da sve žene dostignu vrhunac tokom penetracijskog seksa ako usavrše svoje veštine, prenose mediji.

„Često se spominje mit da žene do orgazma mogu da dođu ili vaginalno ili klitorisno“, rekla je za The Sun.

„Neke su navodno blagoslovljene mogućnošću da dođu do orgazma jednostavno penetracijom, a druge nisu. Da li je to samo sreća? Anatomija? Da li je sve u glavi? Da li je opuštenost faktor? Evo spojlera – to je sve glupost.“

„Za oko 60 posto žena penetracija nije mnogo seksualno uzbudljiva. Šteta, jer doživljavanje orgazma vaginalnom stimulacijom može da bude veoma prijatno i može da se nauči. Orgazam nije stvar dobre ili loše sreće, sudbine ili opuštenosti, nego više sposobnosti koju sve žene imaju, ali neke moraju da je razviju“, dodala je.

Nekoliko njenih saveta svim ženama:

1. Stimulacije za početak

Nijedna žena se ne rađa s razvijenim osećajem za sopstvenu seksualnost, to je nešto što se vežba. Vaši intimni delovi imaju veoma puno nervnih završetaka. Neki od njih reaguju na trljanje ili maženje, neki na pritisak, a neki na vibracije. Kad dodirnete deo tela koji nije naviknut na stimulaciju, osećaj može da bude slab, čak i neprijatan. Mozak još nije razvio povezanost s takvim tipom dodira. Što se više mozak poveže s nekim delom tela to će telo bolje reagovati na podražaj.

2. Promenite svoj dodir

Promenite neki detalj u načinu kako se zadovoljavate i pratite kako se osećate. Ako inače koristite brze pokrete ili jak pritisak, pokušajte da usporite ili budite nežniji. Promenite stepen telesne napetosti ili tempo. Pokušajte da se pomerate, stežete mišiće pa ih opuštate. Ako vam se uzbuđenje smanjuje, a verovatno hoće, vratite se staroj navici i iskoristite je za podizanje uzbuđenja. Napredujte malim koracima.

Vremenom ćete primetiti da vam uzbuđenje traje sve duže i da osećate sve više. Nije problem i ako ne dođete do orgazma. Ponavljajte ovu vežbu nekoliko puta nedeljno.

3. Pripremite donji deo karlice

Kad ste napeti u tom delu karlice, osećaj tokom seksa će biti jači, a nekim muškarcima je lepo iskustvo ako je vagina uska. Ipak, ako ste napeti sve vreme, osećaj će slabiti. Napetost i opuštanje treba balansirati jer se tako pospešuje cirkulacija krvi, a samim tim i osetljivost karlice. Vagina će tako biti vlažnija.

Nekoliko puta dnevno stegnite mišiće karlice na tri sekunde pa ih zatim sporo opuštajte. Nakon jakog stezanja relaksacija će biti dublja.

4. Smanjite vibracije vibratora

Korišćenje vibratora za postizanje uzbuđenja i orgazma je uspešna metoda, ali penisi ne vibriraju pa vam i neće biti od velike koristi ako ste naviknuti na orgazam uz pomoć vibratora.

Ako želite da doživite vrhunac pomoću tela svog partnera, morate da naučite da to postignete bez vibratora. Ali ne odbacujte ga u potpunosti jer to može da dovede do frustracije – za početak smanjite vibracije vibratora.

5. Pomozite sebi pornografijom

Pornići mogu da budu izvor uzbuđenja, ali ne i glavni izvor jer tokom gledanja pornića fokus nam je izvan sopstvenog tela i teško je pratiti šta se zapravo događa u nama.

Menjajte navike korak po korak. Za početak povremeno sklopite oči. Drugi korak je da okrenete ekran na sve duže vremenske intervale. Treći korak: slušajte svoje telo i skoncentrišite se na njega i svoju čulnost.

6. Raznolikost u pokretima

Parovi su uglavnom aktivniji tokom seksa u početku veze. Više pokreta tokom seksa pomoći će vam u postizanju orgazma. Pomerajte se napred-nazad, pomerajte karlicu kružno, rastežite se, menjajte položaje i tempo, ponekad nežno, a ponekad grublje.

Budite svesni da promene mogu privremeno da okrenu vaš seksualni život naglavačke, ali s vremenom ćete osećati više i primetićete da vam uzbuđenost i prijatan osećaj dosežu nove nivoe.

7. Stavite svoje zadovoljstvo na prvo mesto

Što se više koncentrišete na svoje zadovoljstvo, manje će biti bitno da se vaš partner pomera baš onako kako vam treba. To će takođe osloboditi partnera da se skoncentriše na sebe i svoje zadovoljavanje.

Pokušajte da ne brinete o tome da li se partneru sviđa to što radite, neka vas više zanima da li se sviđa vama.

8. Pričajte o seksu, često i otvoreno

Pričanje o seksu je stvar vežbe i čim više pričate, više ćete se navikavati na to pa možda postane i erotično i uzbudljivo.

Nemojte partneru odmah nakon seksa da kažete šta vam se nije svidelo. Ako ste nezadovoljni ili frustrirani, ostavite razgovor o tome za kasnije.

Pripazite kako ćete šta reći, ne budite agresivni u pristupu. Pokušajte ovako: „Sviđalo mi ovo i ovo. Sviđalo bi mi se i kad bi…“ ili „Hoćemo li sledeći put isprobati više ovoga?“ radije nego „Ovo si totalno pogrešno radio!“. Započnite s nečim pozitivnim, pa ubacite kritiku i onda opet nešto pozitivno za kraj.

9. Seks bez seksa

Vremenom ljudske navike postaju sve uže usmerene i specifične. Ulenjimo se, i zato je važno da se aktiviramo i ponovo otkrijemo partnerovo telo iako verujete da ste već srasli kao prst i nokat.

Nemojte sebi zadavati prevelike ciljeve; masirajte se međusobno, ali bez da masaža preraste u seks. Ljubite se i mazite dugo, ali ne više od toga. Ubacite više dodirivanja u svakodnevicu, to će vam povećati želju i požudu.

Ne očekujte čudo. Strast se ne vraća sama od sebe i bez truda, ali i male stvari mogu da naprave veliku razliku. Na primer, ne dočekujte partnera kod kuće uz jednostavno „ćao“ s kauča nego mu/joj krenite u susret i poljubite.

10. Seksajte se kad ste ljuti

Neke žene kažu da mogu da upražnjavaju seks sa svojim partnerom samo kad je sve savršeno. Pokušajte da raskinete tu povezanost sklada i požude. Seksualna želja može da bude prisutna iako svaki detalj nije savršeno na svom mestu. Proverite šta će se dogoditi ako se zagrlite čak i kad se jedno od vas dvoje ponelo kao pravi idiot.

Ipk, najvažniji savet – budite strpljivi jedno prema drugom!

