10 stvari koje nikad nećete uraditi ako stvarno volite partnera

Ljubav nije samo osećaj, ona je i način na koji se ponašamo. Ako stvarno volimo neku osobu, postoje neke stvari koje jednostavno nećemo raditi.

Koje su to stvari? U nastavku je lista njih deset koje se ne bi trebalo da se dogode ni u jednoj vezi ili braku ako stvarno volite drugu stranu.

10 stvari koje nikad nećete uraditi ako volite partnera (važi i obrnuto):

1. Svesno se dovesti u kompromitujuću situaciju

Ako ste stvarno zaljubljeni, ako volite partnera i predani ste vezu, onda vam vaš odnos sigurno ima prednosti nad, na primer, primamljivim, ali često škakljivim društvenim interakcijama.

2. Kriti nešto od njega

Ovde, naravno, ne pričamo o sitnicama, nego o važnim informacijama koje, ako se skrivaju, mogu dovesti do narušavanja poverenja jednom kada se otkriju.

Kada se ljudi vole bitno je da međusobno dele dobre i loše stvari.

3. Deliti partnerove tajne

Vaš partner vam je poverio nešto vrlo intimno jer se s vama oseća sigurno, a vi ste iskoristili prvu priliku i to prokomentarisali s prijateljicom? Kada neko s vama deli svoje najdublje misli, osećanja i tajne, čini to jer veruje da ćete ih zadržati za sebe. Ako niste u stanju da to uradite, razmislite volite li zaista osobu s kojom ste u braku ili vezi. Osobne tajne ne dele se ni nakon raskida. Ako želite da razgovarate o toj tajni, ako vas nešto kopka, razgovarajte sa svojim partnerom.

4. Pokazivati izrazito nepoštovanje

Svi smo s vremena na vreme mrzovoljni, svi grešimo i istresamo se na ljudima koje najviše volimo. Međutim, izrazito nepoštovanje nije nešto što bismo trebalo da pokazujemo prema drugoj strani. Ljubav i poštovanje moraju dolaziti u paketu.

5. Konstantno ga zanemarivati i/ili ignorisati

Stalno zanemarivanje partnera znak je da je vreme da preispitate ljubav koju osećate. Jer suprotnost ljubavi nije mržnja, već ravnodušnost.

Ako vas više nije briga šta druga strana misli, oseća ili treba – imate problem i vreme je da razmislite o svojim osećanjima.

6. Odbijate molbe druge strane za pažnjom ili privrženošću

Kada ne možete da odvojite nekoliko sekundi za zagrljaj, moguće je da imate problem u vezi ili braku. Činjenica da ne možete da izdvojite minut ili dva kako biste dali pažnju drugoj strani razlog je da preispitate svoju predanost. Postoji li neki veći problem zbog kojeg vam ni malo nežnosti ne dolazi u obzir?

7. Pokazivati nepoštovanje prema njegovoj porodici

Voleti partnerovu porodicu nije uvek lak zadatak, ali iako ljubav može da bude teška, ne poštovati ih ipak nije prihvatljiva opcija.

Vaš dečko ili muž voli svoju porodicu, koja od vas po pravilu zaslužuje barem da se prema njima odnosite s poštovanjem, piše Zadovoljna.hr.

8. Odbiti razgovor o važnim temama

Zatvaranje u sebe umesto razgovora lako može dovesti do propasti odnosa. Nedostatak veštine da se reši sukob jedan je od čestih razloga zbog kojih dolazi do pucanja veze. Zdrave veze podrazumevaju direktnu i iskrenu komunikaciju i to je ono što treba da imate na umu.

9. Dopuštati da radi sav posao

Ako jedna strana radi sav posao kako bi svakodnevni život u paru funkcionisao, to nije partnerstvo. Međusobna podela životnih odgovornosti bitan je deo modernog braka.

10. Podsticati takmičenje među vama

Pobede i porazi pojmovi su koje je najbolje ostaviti za na primer sportske aktivnosti. U zdravoj vezi bitno je da delujete kao tim. Takmičenje lako može dovesti do ogorčenosti. Vaš partner je u vašem timu, vi ste u njegovom i morate bodriti jedno drugo.

