12 stvari koje su u braku ili vezi gore i od prevare

Prevara partnera je sigurno najbrži način koji vodi do prekida veze ili braka. Ali prema nedavnom istraživanju, postoji još mnogo ponašanja koja mogu ozbiljno ugroziti i najčvršće veze. Te stvari se polako i neprimetno uvlače između partnera i vode do konačnog ishoda, a to je raskid ili razvod.

Lagati ili skrivati stvari od partnera

Čak i ako krijete neke stvari da bi zaštitili osećanja partnera/ke, to dugoročno može uzrokovati velike probleme u vezi. „Treba da budete u stanju da partneru kažete skoro sve, jer ako radite nešto što bi njega moglo da povredi, onda prvo razmislite možete li i želite li da prestanete da to radite, jer skrivanje ne vodi ničemu dobrom“, rekla je jedna ispitanica.

Uskraćivanje naklonosti

Bilo da se radi o postavljanju smislenih pitanja koje se tiču druge osobe ili pomaganju drugoj osobi da nadiđe određene prepreke, to znači iskazivanje iskrene naklonosti. Manjak takvog odnosa vodi u zahlađenje odnosa i njegovu neizbežnu propast.

Tiho negodovanje

U trenutku kad se jedan partner na drugog sruči s ljutnjom, šteta za vezu je već učinjena. To obično znači da su jedan ili oba partnera akumulirali negativnosti kroz duži period ćutanja.

Nedostatak komunikacije

To se odnosi na komunikaciju o bitnim stvarima, da propustite da kažete jedno drugom šta vam je zasmetalo ili da prećutkujete detalje koji bi mogli da predstavljaju problem. S vremenom se dosta toga nakupi i postaje teško razmrsivo klupko.

Tvrdoglavost

Kad jedan od partnera uporno insistira na nečemu, to znači da ne pristaje na kompromis. Osobe koje funkcionišu samo ako stvari idu na određeni način (po njihovom) u osnovi su u vezi sa samim sobom.

„Nadmudrivanje“ oko istih stvari svaki dan

Naravno da rasprave oko toga ko bi trebalo da iznese smeće ne zvuče kao neki problem, ali s vremenom i sve većim brojem obaveza, takve rasprave prerastu u svađe, a zna se kako one mogu završiti.

Snishodljivost

Ako u odnosu postoji neravnoteža moći to je veliki problem jer veza gde je jedan partner „moćniji“ je nezdrava. Snishodljivost jednog partnera prema drugom je gora od prevare jer ta osoba gubi samopouzdanje, a čak i nakon raskida trpi štetu od takvog odnosa.

Ostajanje u vezi zbog konvencija

Ako ostajete u vezi zato da ne razočarate porodicu ili zbog toga jer ste isplanirali veliko putovanje za pola godine, to je pogrešna odluka. Odlaganje neizbežnog samo će vašu vezu učiniti gorčom i umesto da se rastanete kao prijatelji, rastaćete se u svađi i jako, jako povređeni.

Manipulacije

Ovo zna da bude varljivo i teško prepoznatljivo jer su manipulacije u vezama najčešće vrlo suptilne. Kao i kod neravnoteže moći u odnosu, osobi koja je bila izmanipulisana i nakon veze ostaje gorak okus ustima i slomljeno srce.

Ljubomora

Neprestana i bezrazložna sumnjičavost s vremenom postaje nepodnošljivija od stvarne prevare.

Lažno predstavljanje na početku veze

To je kao da kažete da volite horor filmove, a mrzite ih iz dna duše ili da tvrdite da želite vanaturu, a potajno sanjate o venčanju. Svaka mala i malo veća laž vode u prekid odnosa.

Ostajete zajedno jer ste postali zavisni jedno o drugom

Između vas nema više hemije, ali ostali ste zajedno jer nijedno od vas ne želi da bude sam.

