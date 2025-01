16 vrlo, vrlo spornih seksualnih radnji koje je pornografija pokušala da normalizuje

Nema ništa loše u gledanju pornografije. Ali ono sa čime se ne treba složiti su očekivanja koja postavlja ženama, ali i muškarcima u spavaćoj sobi. Ne morate da uživate (ili da radite) u bilo čemu od stvari koje vidite tamo! Zato je post jednog redditora u/breadnbed u kome je pitao korisnike: „Šta je pornografija normalizovana, a nije sasvim normalno?“ privukao mnogo pažnje.

Evo 16 najbolje ocenjenih odgovora:

1. „Kada je,molim vas, okretanje njenog analnog otvora naopačke postalo stvar?“

2. „Ogromni polni organ. Ne, zaista, penis poput konjskog koji može da ostane tvrd dva sata nije normalna stvar. Takođe nije potrebno ni na koji način.“

3. „Momci samo uđu što je brže moguće bez podmazivanja ili mnogo predigre. Većina žena ima neprijatan ili bolan seks u ranom seksualnom životu zbog momaka koji to rade“.

4. „Biti glasan čim vas neko dodirne tamo dole.“

5. „Biti grub bez traženja pristanka, bez da se prethodno priča o tome. Nikada, nikad nemojte daviti ili stezati nekoga.“

6. „Izvaditi ga pozadi i staviti napred. Nikada to ne radite osim ako ne želite ozbiljne infekcije.“

7. „Seks koji počinje posle oko 30 sekundi ljubljenja“

8. „Muškarci koji imaju višestruke orgazme, naizgled jedan za drugim bez refraktornog perioda.“

9. „Iznenađujući/impulsivni analni. Zapravo analni seks na način koji je bezbedan i ne ostavlja sve prekriveno izmetom zahteva netrivijalnu količinu pripreme.“

10. „Žene koje očigledno postižu orgazam samo sišući muškarčev penis, sudeći po zvukovima koje ispuštaju.“

11. „Žene doživljavaju orgazam samo penetracijom. Nije da je to neuobičajeno, ali muškarci misle da je to sve što je potrebno. Nekim ženama je potrebno mnogo stimulacije u drugim oblastima! Penis koji me zakucava ne radi ništa za mene. Takođe, uglovi, uglovi, uglovi.“

12. „Dvostruka penetracija.“

13. „Očekivanje da svi treba da budu spremni i voljni da imaju seks sve vreme i da je duže bolje.“

14. „Tri do četiri prsta na klitorisu trljaju gore-dole najjače i brže koliko je to ljudski moguće. NEŽNI ljudi, usporite.”

15. „Istovremeni orgazam. Iako može da se desi, i to je magično… to nije norma.“

16. I na kraju, „Završavanje na licu vašeg partnera. To nije bila stvar, ili popularna stvar na način na koji se sada čini.“

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com