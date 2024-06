Ovo su mitovi o seksu u koje ljudi i dalje veruju zbog filmova za odrasle

Neko na Redditu je pitao ljude u koje seksualne mitove veruju zbog gledanja filmova za odrasle. Mnogi su priznali neke prilično divlje seksualne radnje koje su pokušali zbog pornografije, što ih je razočaralo u spavaćoj sobi. Odgovora je bilo dosta, a ovo su oni najzanimljiviji.

Seks pod tušem

„Izgledalo je tako zabavno u stvarnom životu, a jednoj osobi je ili hladno ili potpuno mokra i pokušava da se ne oklizne. Upozorenje mlađim muškarcima: šampon, sapun i balzam peckaju ako dotaknu vašeg mališana.“

Analni seks

„Pokušao sam nagli prelazak na analni seks sa ženom, skoro mi je prepolovio penis (da ne spominjem njene modrice i krvarenje. Nemam pojma zašto bi to neko pokušao. Nespremno dno nije mesto za penis.“

Čišćenje posle seksa

„Gledanje pornića navelo me je da pomislim da možete samo da svršite, dođete do daha i odete na spavanje. U stvarnosti, tu je malo više čišćenja. Sperma stiže svuda, to je kao pranje sudova posle večere.

Čudne stvari

„Mnogo od onoga što vidimo u pornografiji je VEOMA čudno. Neki ljudi uživaju u tome, pornografija to normalizuje i mnogi muškarci zaista obezvređuju žene koje uživaju.“

G tačka

„Osećam to kada momak uđe u mene. Znam da si u meni, ali nisi neverovatan samo zato što si našao rupu i ušao. Moraš stvarno da poradiš na pronalaženju G tačke (ili mog klitorisa, u prevodu).

Izdržljivost i fleksibilnost

„Izdržljivost nije tako laka kao što izgleda (a fleksibilnost nije tako uobičajena kao što sam mislio). I ne strgaš odeću i ne počneš da udaraš odmah. Ona nije mokra čim je zgrabiš. Ponekad je bolje da je poljubim u leđa/vrat…“

Izgled tela

„Ničije telo van porno industrije ne izgleda tako savršeno ili su pozicije realne. Tela se znoje, tela se umaraju, tela imaju dlake, a ponekad kurčevi otpadaju bez razloga.“

Pristanak

„Zbog pornića muškarci smatraju da je seksi zgrabiti ženu bez prethodnog razgovora i pristanka (divlje pozicije, bol, analno, oralno…)“.

Vrištanje

„Mislila sam da moram da vrištim da bih bila seksi prema muškarcu. Trebale su mi godine da shvatim da ZAPRAVO nije loše uživati bez buke.“

Veliki penis

„Mislio sam da sve devojke vole veliki penis. Ispostavilo se da ga mnoge vole u ​​teoriji, ali u stvarnosti postoje mnoga ograničenja i ne može svaka devojka da se nosi sa tim (a kamoli da uživa u tome). Neke devojke su se zapravo plašile, dok drugi su bili u bolovima i morao sam da prestanem“.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.