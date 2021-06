18 najčešćih razloga zašto muškarci izbegavaju seks

Ponekad i muškarci nisu raspoloženi za seks – možda su umorni, pod stresom, imaju porodične probleme ili jednostavno nisu raspoloženi. Ako to postane stalan problem, pristupite mu nežno

1. Financijski problemi

S obzirom na to da su novčani problemi glavni uzrok za prekid veze, nije iznenađujuće da financijska pitanja mogu izazvati probleme čak i kod najskladnijih parova. To posebno pogađa muškarce jer često veruju kako su oni ti koji rešavaju takve stvari.

2. Seks je dosadan

Ako je seks postao dosadan ili rutinski, vaš muškarac će prestati da žudi za njim. Iako ugovaranje seksa nije uvek loša stvar, na primer, ako ga pretvorite u sedmični ritual petkom, to može da uništi spontanost.

3. Gledanje u ekrane

Ovih dana je teško sedeti na kauču i ne gledati neku TV emisiju s partnerom ili izaći na večeru u lepi restoran bez pogledavanja u telefon svakih pet minuta. A to može u romantičnom smislu udaljiti muškarca od žene, i obrnuto.

4. Promena težine

Povećanje ili gubitak težine mogu ‘izbaciti neke muškarce iz igre’. Ako je on taj koji je dobio na težini, može se osećati nesigurno ili mu partnerka s nekoliko kilograma viška može postati manje privlačna, a reći joj da treba da smrša nije mudar potez.

5. Osećaj nepovezanosti

Ako vi i vaš muškarac neko vreme niste imali vremena za povezivanje, možda se osećate udaljeni jedno od drugoga i fizički i emocionalno. U takvim slučajevima, preporučuje se da svom partneru date do znanju da ste tu za njega i da ga i dalje volite.

6. Napetost u vezi

– Svaka vrsta napetosti koja se nagomilava i tinja je smrt za seks. Morate se pozabaviti zamerkama, rešiti sukobe, iskreno se izvinuti i naučiti efikasnije da komunicirate – kaže dr. Claudia Six, seksološkinja i autorka knjige ‘Erotic Integrity: How to Be True to Your Sexuality’.

7. Osećaj nepoštovanja

Ako se vaš partner oseća da ga uzimate zdravo za gotovo uprkos svemu što radi za vas, možda neće hteti da ima polni odnos s vama, čak i ako ste u prošlosti imali dobar seks.

8. Sukobi

Svi imamo teške dane. I dok ne postoji ništa loše u deljenju pojedinosti tog teškog dana sa svojim partnerom kako bi dobili podršku, ne upotrebljavajte teške reči, ne budete nagli ili odbojni kada ste loše raspoloženi.

9. Nedostatak telesnog vežbanja

Tokom vežbanja vaše telo oslobađa ono što je poznato kao endorfini, ili hemikalije koje potiču dobro raspoloženje. Samo to može biti dovoljno kako bi se zainteresovali za aktivnosti ispod čaršafa.

11. Neverstvo

Ako je partnerka bila nevjerna (i obrnuto), oporavak seksualne veze može biti težak.

– Bilo da je reč o muškarcu ili ženi koja je varala, poverenje, koje je tako važan deo intimne povezanosti, je razrovano. To otežava parovima da jedan drugome ponovno padnu u naručje – objašnjava Wendi L. Dumbroff, licencirana profesionalna savetnica.

12. Osećaj nepoželjnosti

Kada se partner oseća nepoželjnim, želja za seksom slabi. U dugoročnim vezama, možete lako upasti u rutinu i zaboraviti da kažete svom muškarcu da vam je privlačan i koliko ga želite, a to je neverovatno važno

13. Trauma dobijanja deteta

I muškarci mogu da osete post-traumatične simptome slične stresu nakon dobijanja djeteta. To može uticati na to da ne može biti seksualan sa svojom partnerkom.

14. Nedostatak brige o sebi

– Na početku veze verovatno ste se brinuli o tome da budete doterani i dobro obučeni pa da se svidite svom muškarcu. Ako vam mrzi da to opet učinite, zašto vašeg partnera ne bi mrzelo da se seksa sa vama.

15. Razlog je možda bolest

– Mnoge bolesti, kao što su depresija i anksioznost, kao i stanja poput raka, dijabetesa, visokog krvnog pritiska, artritisa i slično takođe mogu dovesti do toga da se pojedinac ne oseća dobro u vlastitom telu, oseća nepovezano sa svojim telom ili se oseća preokupirano promenama koje se događaju u njihovom telu – objašnjava Rejčel Nidl, doktorka psihologije.

16. Ljutnja ili frustracija

Kada je vaš partner ljut na vas, bilo zbog nečega što ste rekli ili nečega što ste napravili, on neće biti raspoložen za seks. Umesto da ga napadnete, nežno ga upitajte želi li vam nešto kaže.

17. Seksualna ovisnost

– Muškarac (ili žena) koji se bori s ovisnošću o seksu može se upustiti u seks s drugima, može biti opsednut pornografijom, prečesto masturbirati ili izbegavati seks sa svojom partnerkom zbog sramote i krivnje povezane sa seksualnim ponašanjem koje je izvan kontrole – kažu stručnjaci.

18. Seksualno zlostavljanje

Ljudi koje su u ranije seksualno zlostavljali – i muškarci i žene – mogu da izbegavaju seks.

– Mnogo puta pojedinci nisu ni povezali svoju ličnu istoriju zlostavljanja sa svojim problemima vezanim uz želju za seksom, ali uticaj može biti vrlo moćan. Ovo svakako zahteva zajedničku terapiju i seksualnu terapiju, prenose mediji

