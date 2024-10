4 kritične faze u svakoj vezi: Ko preživi drugu, ima šanse da zadrži osećanja sve do zlatne svadbe

Ljubavni odnosi se stalno menjaju i neminovno će par dovesti ili do veće intimnosti ili do razdvajanja. Psiholozi vas mogu posavetvati kako da održite osećanja tokom teškog perioda i postanete još bliži.

A ovo su 4 faze kroz koje svaki par prolazi:

1. Zaljubljenost

Obično sve počinje jakim emocijama. Naučnici su već dokazali da zaljubljenost deluje gotovo kao droga na ljudsko telo! Čovek oseća euforiju, nezemaljsku sreću, zadovoljstvo i radost od komunikacije sa voljenom osobom.

To je period medenog meseca kada je hemija ljubavi toliko jaka da partneri jednostavno ne primećuju nedostatke jedno kod drugog. U ovoj fazi, problemi obično ne nastaju ili nisu ozbiljni. Varnice, vatra osećanja i emocija sami rešavaju sve probleme.

2. Zajednički život

Ako je prva faza uspešno završena i partneri odluče da ne mogu da žive jedno bez drugog, onda će u ovoj fazi odnos početi da se testira snagu.

Započinjući zajednički život, ljudi će definitivno jasnije sagledati nedostatke jedni drugih. Da biste nastavili dalje, morate odlučiti da li možete prihvatiti svog partnera onakvim kakav jeste. Na kraju krajeva, samo u prihvatanju može se razviti ličnost.

Ako su vam neke karakterne osobine jednostavno neprihvatljive, možda ćete želeti da odlučite da raskinete. Ali ako se sretnete na pola puta i shvatite da vam partner mnogo oprašta i prihvata, onda će prilika da sačuvate vezu postati stvarna! Obično, kada se prolazi kroz ovu fazu, odnosi postaju dublji, javlja se bolja komunikacija, poštovanje i razumevanje.

3. Poverenje

Odnosi prirodno dostižu ovaj nivo. Prolazeći kroz prethodne faze, partneri postaju još uvereniji da mogu verovati jedno drugom.

Ako iz nekog razloga još uvek sumnjate, priznajte sebi iskreno zašto. Možda jednostavno ne želite da nastavite i pokušavate da pronađete bilo kakav razlog u svom partneru? Ili vas možda nešto u ponašanju voljene osobe brine i odbija. Ne ignorišite svoju intuiciju, pogledajte bliže, posmatrajte. Pokušajte da razjasnite ono što ne razumete. Možda u stvarnosti samo izmišljate stvari.

Ali ako shvatite da je razlog vašeg nepoverenja u partneru, njegovom ponašanju i lažima, onda nema svrhe sa njim ići dalje.

4. Stabilnost

Stabilnost dolazi do onih koji su uspešno prošli sve faze, zadržavajući iskrenost i poštovanje jedni prema drugima. Osećanja dobijaju posebnu nežnost i toplinu, sada postajete istinski porodica i prijatelji.

Osećanja se uvek testiraju na snagu, nemojte se uznemiravati ako s vremena na vreme dođe do svađe i sukoba. To je prirodno.

Glavna stvar je ako postoji obostrana želja da ostanete zajedno. Igrajte naizmenično, inače igra neće uspeti. Cenite jedno drugo i budite srećni.

(Sensa.rs)

