4 najčešće seksualne fantazije svakog muškaraca: Možete li da pogodite koje su?

Iako možda postoji stid oko nekih vaših najdubljih želja, skrivanje istih od partnera može učiniti više štete nego koristi. Zato većina trenera intimnosti toplo preporučuje pronalaženje načina da te fantazije prenesete svom partneru na način koji na njega ne vrši pritisak da “treba” da ih obavezno isprobati, već otvara iskrenu razmenu želja i fantazija.

Prema istraživanju iz 2018., oko 6 od 10 ljudi priznaje da nije podelilo svoje seksualne fantazije sa svojim partnerom. Suprotno tome, ljudi koji dele svoje fantazije imaju skoro 10 posto veću verovatnoću da će izjaviti da su vrlo zadovoljni svojim seksualnim životom.

Mnogi ljudi ne pričaju o svojim fantazijama kako bi izbegli odbijanje – nešto što je ukorenjeno u našim instinktima preživljavanja zbog potrebe za pripadanjem. Međutim, otkrivanje želja, bez obzira na to koliko ranjivo i zastrašujuće se činilo, može da pomogne vašem partneru da bolje razume kako da vas dovede u bolje raspoloženje, poveća vaše zadovoljstvo i održi seks uzbudljivim na duge staze.

U nastavku donosimo neke od najčešćih fantazija, zajedno sa savetima kako ih podeliti sa svojim partnerom.

1. Trojka i/ili grupni seks

Istraživanje dr. Džastin Lehmiler, stručnjaka Kinsey Instituta za ljudsku seksualnost, u kojem anketirano više od 4000 Amerikanaca o njihovim seksualnim željama i stavovima, fantazija broj jedan koja se pojavila bili su seks u troje ili neki oblik grupnog seksa. Zapravo, otkrio je da su se skoro svi, i muškarci i žene, u nekom trenutku poigravali u svojoj glavi s ovom idejom.

Njegovo istraživanje takođe je otkrilo da su žene sklonije maštati o istopolnim iskustvima nego muškarci. To nas ne čudi, obzirom da je studija iz 2014. u časopisu Journal of Sexual Medicine otkrila da će heteroseksualni muškarci verovatnije maštati o seksu s dve žene, a takođe žele aktivniju ulogu umesto pasivne uloge tokom grupnog seksa. Neki muškarci možda žele da gledaju svoju partnerku u seksu s drugim muškarcem bez učestvovanja (poznato kao “cuckolding”).

Čini se da je privlačnost za troje ukorenjena u nekoliko želja:

1. Želja da budete željeni od strane više partnera i uživate u toj moći

2. Želja da budete fizički preopterećeni (da vas dodiruju četiri ruke ili da vas ljube u dvoja usta)

3. Želja za oponašanjem onoga što vidite u pornografiji

Naravno, seks u troje nije za svaki par i moraćete da imate čvrste temelje poverenja (i postavite neka jasna osnovna pravila) pre nego što dovedete nekog drugog u svoju spavaću sobu. Ova maštarija kod nekih može da podstakne nesigurnost – vaš bi partner mogao da se zapita jesu li vam dovoljni u seksualnom zadovoljavanju ili bi mogli da se zabrinu da bi intimnost s nekim drugim mogla da otvori put za prevaru. Treba li da budete delikatni kada to spominjete, i umesto da to samo postavljate kao pitanje “da ili ne” (“Želiš li da imaš seks u troje?”), istražite ovu hipotetičku situaciju. “Zašto želiš da imaš seksu u troje? Koje su dobrobiti koje očekujete – lično, relacijski, seksualno, praktično, fizički, emocionalno, duhovno? Koji su rizici?”

2. BDSM

Gore spomenuta studija iz 2014. pokazala je da su teme podložnosti i dominacije vrlo česte i za muškarce i za žene. Ali, dok muškarci češće maštaju o vezivanju nekoga, žene češće maštaju o vezivanju. To ne znači uvek oponašanje 50 nijansi sive. Ova fantazija može varirati od pomalo grubog ili agresivnog seksa do ekstremnijeg vezivanja, sadizma i mazohizma (BDSM). BDSM obuhvata mnoge različite aspekte. To može uključivati ​​vezanje vašeg partnera, udaranje i čitav niz drugih ponašanja. I muškarci i žene kažu da uživaju preuzimajući obe uloge. Ipak, neki ljudi uživaju u pokušaju dominacije, dok drugi pronalaze uzbuđenje u predaji kontrole u podložnoj ulozi.

Ako niste sigurni odakle da započnete u deljenju ove fantazije sa svojim partnerom, započnite s razgovorom o osećanjima koje tražite, a ne o rekvizitima koje želite da koristite. Želite li da se osećate željeno? Snažno? Podređeno? Prenošenje ovih informacija vašem partneru može da pruži sigurniji razgovor o vašim nivoima udobnosti sa BDSM-om i grubom igrom. Čak i ako vaš partner nije voljan da vitla bičem ili da se veže lancima, možda je otvoren za ideju da se igra dinamikom moći tokom seksa.

3. Seks na otvorenom/seks na javnom mjestu

Jeste li ikada razmišljali o tome da se poigrate na klupi u parku ili na plaži? Definitivno niste jedini — zapravo, 66% muškaraca i 57% žena maštalo je o tome da se seksaju na javnom mestu, a neverovatnih 82% i muškaraca i žena maštalo je o seksu na“neobičnom” mestu (kao u automobilu ili u kancelariji). Ova fantazija kombinuje rizik da budete uhvaćeni, potencijal izvedbe (egzibicionizam) i snagu i uzbuđenje kršenja pravila.

Ovu maštariju možda je manje neprijatno podeliti jer ima manje stigme i stida. Ipak, budite spremni na mogućnost da se vaš partner možda neće složiti s tom idejom. A ako se ne slože, mogli biste ih pitati u čemu leže koreni njihove ne želje. Je li im neprijatna ideja da budu uhvaćeni na delu? Ako je tako, možda ćete moći da napravite kompromis s lokacijama van spavaće sobe koje vam pružaju željenu užurbanost, a istovremeno im pružaju potrebnu privatnost – na primer, toalet restorana koji se zaključava.

4. Masturbacija

Zapanjujućih 71% i muškaraca i žena maštalo je o tome da ih partner dodiruje. Dok je 68% žena i 76% muškaraca razmišljalo o gledanju samozadovoljavanja svojih partnera. Neki ljudima se takođe dopada pomisao da gledaju svog partnera kako uživa. Bez obzira kojim putem želite da idete, postoji mnogo različitih načina da pristupite deljenju ovoga sa svojim partnerom. Na primer, možete to verbalizovati govoreći: “Stvarno me pali ideja da te dodirujem dok ne dođeš do kraja. Kako to zvuči?” Ili, ako umirete od želje da vas masturbacijom dovedu preko ivice, možete pokušati jednostavno da pomerate njihovu ruku dole i nadate se da će shvatiti šta želite.

Razgovor je ključan

Zapamtite: masturbacija se može činiti kao ranjivi čin jer je to nešto što obično radimo privatno. Ako je vašem partneru potrebno neko vreme da se zagreje za ideju, to je sasvim normalno. Idite polako, odlučite da ih dodirnete ili ih zamolite da vas dodiruju po drugim delovima tela tokom predigre. Na taj način možete se lagano upustiti u ovu fantaziju tempom koji vam oboma odgovara.

Bez obzira s kojom se fantazijom poigravali, partneru ih predstavite na zabavan i razigran način. Zamolite ih da vam pričaju o svojim seksualnim snovima kada ih budu imali i budite spremni da učinite isto. Što više stvorite okruženje otvorenosti kada je u pitanju seks, lakše ćete biti iskreni u svojim fantazijama. Iznad svega, važno je upamtiti da maštarija može ostati samo to – u vašoj mašti. Nikada niste obavezni da delujte u skladu s njima, ili ih podelite sa svojim partnerom ako to ne želite.

