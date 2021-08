4 najveća straha u seksu – od čega se boje muškarci, a od čega žene

Muškarci i žene podjednako imaju strah kada je sam seksualni čin u pitanju. I dok se oni pitaju koliko treba da traje odnos da bi žena bila srećna i zadovoljna, žene muče neke druge stvari.

Njeni strahovi

Što ako dobijem polno prenosivu bolest ili zatrudnim?

Iako je to najveći strah kod oba pola, žene više brinu o sigurnom seksu – i to s dobrim razlogom.

Veća je verovatnoća da će se zaraziti nekom polno prenosivom bolešću, jer je tkivo žene osetljivo i mikrofrakture su česta pojava tokom seksa, pa lakše dolazi do infekcije.

Takođe, istraživanja pokazuju da kondom pukne u čak osam posto slučajeva, a sklizne u 4 posto seksualnih odnosa. Krivci za to su uglavnom parovi koji ih koriste nepravilno.

Treba imati na umu da kondomi ne štite od svih polno prenosivih bolesti, ali i dalje su oni najbolji vid zaštite. Herpes, genitalne bradavice i sifilis mogu se proširiti kontaktom kože na kožu i često se pojavljuju u podnožju penisa koji je nezaštićen kondomom.

Nije loše da oba partnera urade test na polno prenosive bolesti. Osim u labaratorijama, postoje setovi za testiranje kod kuće ukoliko vam je tako prijatnije.

Šta ako mu se moje telo ne sviđa?

Britansko istraživanje YouGov iz 2019. godine pokazalo je da se jedna od pet odraslih osoba oseća neprijatno u sopstvenom telu.

Žene posebno imaju osećaj da moraju da se prilagode društvenom idealu ‘savršenog’ tela koji je većini njih zapravo nedostižan. Stoga ne čudi da je mnogima neprijatno da se skinu pred partnerom pa često umesto da im seks predstavlja zadovoljstvo, on postaje izvor stresa.

Loša slika o sopstvenom telu za posledicu ima nemogućnost da se opustite tokom odnosa, što za rezlutat može imati nezadovoljstvo oba partnera, piše 24.sata.hr.

– Zatvorite oči ako tokom vođenja ljubavi stalno gledate u ‘nesavršene’ delove tela i usmerite pažnju na ono što osećate, ne na ono što vidite. Budite aktivni u krevetu, jer je tako manja verovatnoća da će vas ometati negativne misli – savetuje stručnjak za seks Trejsi Koks.

– Žene koje znaju da su dobre u krevetu retko su svesne izgleda svog tela tokom seksa, čak i ako to rade izvan spavaće sobe – dodala je.

Da li će me osuđivati?

Dok se muškarci brinu da će biti ‘loši’ u krevetu, žene su zabrinute da li će biti ‘previše dobre’ ili previše iskusne ili možda previše uzbuđene pa će partner svašta pomisliti o njima.

– Iako je situacija bolja nego što je bila u prošlosti, i dalje ima dosta žena koje društvo osuđuje zbog broja muškaraca s kojima su spavale – objasnila je Koks.

– Ako vas neko optuži da volite seks ‘malo previše’ ili da ste ‘previše iskusne’, pogledajte ga pravo u oči i recite: ‘Zašto ti smeta što uživam tokom seksa? Jel’ to možda zato što sebe ne smatraš dobrim ljubavnikom?’ – savetovala je.

Šta ako ne doživim orgazam?

Da bi žena doživela orgazam često je potrebno uraditi nešto više od samog seksa. Njena ključna tačka je njen klitoris, a njegova stimulacija je neophodna da bi ona došla do vrhunca. Često je potrebno i vreme da se partneri međusobno upoznaju i steknu poverenje, a to je nešto što je mnogim ženama potrebno.

– Mesečeve mene, kako odnos napreduje, šta se još događa u našim životima, koliko smo popili, koliko smo energični itd. svi ti činioci utiču na to da li ćemo postići orgazam ili ne. Takođe, to što niste doživeli orgazam ne znači da niste uživali u seksu s partnerom, ali većina muškaraca ne misli tako. To pak dovodi do toga da žene počnu da se pitaju da bi li trebale da odglume orgazam ili ne – pojasnila je Koks.

– Pobrinite se da vaš partner bude svestan toga kako je nama ženama potrebna stimulacija klitorisa za dolazak do vrhunca. Recite mu da možda retko doživite orgazam samo polnim odnosom i da biste voleli da upotrebite prste, jezik ili vibrator. Pobrinite se da zna koja tehnika radi kod vas, a koja ne. Pričajte otvoreno o tome ili, još bolje, pokažite mu – savetuje i dodaje kako je partneru važno dati do znanja još nešto – da do orgazma ne moraju doći nužno svaki put, i to je sasvim u redu i da to ne znači da je muškarac loš ljubavnik.

