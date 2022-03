4 znaka da vaša ljubav nema budućnost

Mnogo je razloga zbog kojih neka veza ne uspe. Donosimo vam 4 najčešća zbog kojih ljubav nema budućnost

Sreli ste osobu koja vam se mnogo sviđa, privlači vas, uzbuđuje vas, sviđa vam se njegov karakter… Milslite to je to, našli ste ljubav svog života. Međutim, nema garancije da će tako i biti. Potrebno je mnogo uslova da se ispuni kako bi veza bila na zdravim osnovama, kako biste u njoj bili oboje srećni, voljeni i zadovoljni.

Evo 4 najčešća razloga zbog kojih ljubav nema budućnosti:

Ponavljanje grešaka

Ako ste ikada imali loše iskustvo u vezi koje vas je povredilo, velike su šanse da ćete pre ili kasnije biti u iskušenju da izaberete sličnog partnera. Zašto? Zato što imate isti obrazac ponašanja, podvsesno tražite isti tip osobe. To može biti oženjen muškarac, starijij u kome tražite zaštitu i očinsku figuru, “loš” momak koji vas privlači svojom brutalnošću… Ovakve partnere birate i zato što posvesno mislite da ne zaslužujete bolje. Da biste se zaštitili od ove greške, iskreno pogledajte u prošlost i odgovorite na nekoliko pitanja. Kakav je bio vaš prethodni partner? Zašto vaša veza nije uspela? I ima li nečega u osobi koju ste tek upoznali što suptilno podseća na bivšeg? Možda to ne vidite sami, ali zato vaša drugarica vidi. Poslušajte ako vam kaže da on nije za vas. Ako započnete vezu s takvom osobom, ogromna je verovatnoća da ćete opet biti povređeni.

Neusklađenost ciljeva

Osoba nam može biti privlačna, veza s njom može prštati od strasti, ali, šta se dešava ako nemamo iste ciljeve u životu? Ako on želi da putuje i da mu život bude avantura, a vi želite da se skrasite i imate porodicu? Da bi veza dugoročno uspela, osobe moraju da imaju usklađene ciljeve, da vide svoju zajedničku budućnost. Nema drugog načina. Ako prihvatite tuđe ciljeve kao svoje, to znači da ćete živeti, ali nećete biti srećni i zadovoljni.

Nedostatak tolerancije

Ako pogledate svoje bake i deke, njihovi brakovi obično su trajali ceo život. To ne znači da su bili savršeni, naprotiv, ali zajednički život naučio ih je strpljenju, toleranciji. Jer bez toga nema uspešnog braka. Ako nekog volite, morate da volite ne samo njegove vrline, već i da prihvatite i njegove mane. Ni vi niste savršeni. Morate da razumete njegove potrebe i želje, ali i on vaše. Da imate prostora za sebe i da drugoj strani dopustite isto. Ako to niste u stanju, onda budite spremni na to da ta veza neće uspeti.

Loša procena

Osoba se može predstavljati u najboljem svetlu i spolja sve može biti savršeno. Ali, da biste nekog zaista upoznali, potrebno je vreme. Jedan od najbolih pokazatelja kakav je neko kao osoba jeste odnos koji ima s drugim ljudima. Posmatrajte pažljivo kako komunicira s roditeljima, sestrama i braćom, bivšom ženom… kako se ponaša u društvu prijatelja…. Ako vam u ovoj komunikaciji nešto zasmeta, uvidite da postoji nepoštovanje, grubost, agresivnost, ako ih vređa, budite uvereni da će na sličan način početi da se ponaša prema vama. Možda ne odmah, ali posle nekog vremena.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.