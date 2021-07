5 ključnih stvari za najstrastveniji seks ikad

Marijen Brandon, doktor psihologije i stručnjak za seksualnu terapiju, već godinama pomaže parovima da uzbude svoje vezu i više uživaju u seksu. Ona je za Psychology Today napisala, kako kaže, možda najvažniji tekst o seksu koji ćete ikad pročitati. Zašto? Jer bez obzira na to koliko ste zadovoljni svojim seksualnim životom, u jednom trenutku života potrebne su vam smernice.

Ljudi često misle da s njima nešto nije u redu ako sve vreme ne čeznu za seksom, međutim, svakodnevica i užurban ritam života nose svoje i jednostavno nije ni moguće baš stalno žudeti za seksom i biti raspoložen za to. Međutim, postoje neke stvari koje će, tvrdi doktorka, vaš seks učiniti najstrastvenijim ikada.

Budite opušteni

Iako zvuči kao nešto što ste čuli već milion puta, zaista je ovo najvažnije. Biti opušten je izuzetno izazovno u brzom načinu života kada svi žive s visokom dozom napetosti. Ljudi zapravo ni ne shvataju koliko stresa dnevno imaju, a time i koliko stresa unose u spavaću sobu, a to rezultira manjkom seksualnog uživanja. Napravite male zaokrete u svojoj rutini, okrenite se jogi, smanjite vreme koje provodite na telefonu. Time ćete ostaviti više prostora za vaš seksualni život jer će vam te male stvari povećati kvalitetu života te istovremeno vas učiniti opuštenijima.

Budite povezani sa svojim telom

Ljudi, pogotovo žene, često previše razmišljaju o svome telu, naročito ako s njim nisu zadovoljne. To je isto stavka koja smanjuje požudu i osećaj zadovoljstva tokom seksa postoje izazov. Važno je usuglasiti um i telo, a to i te kako možete postići stvarima poput vežbanja, jogom, meditacijom, masažom. Sve to pomaže da se opustite i ne razmišljate, a istovremeno vas jača kao osobu i čini da se slobodnije osećate i tokom seksa.

Budite emocionalno i fizički otvoreni

Dobar i nezaboravan seks događa se kad si dopustite da budete ranjivi – da vas partner vidi onakve kakvi stvarno jeste. Kad je telo opušteno, tada se i srce otvara, a to dvoje zajedno pruža najbolji sklop ikad koji možete doživeti.

Preuzmite odgovornost za svoje seksualno zadovoljstvo

Nemojte čekati da vam partner popravi vaš seksualan život. S vremenom to postaje sve teže, hormoni se menjaju, a dolaze i određene fizičke promene koje mogu rezultirati smanjenom željom. Upravo zato je važno da redovno podsećate svoje telo da ste seksualno biće – pornografijom, masturbacijom, erotskim čitanjem ili gledanjem seksi filmova. To će vam stvoriti požudu koju možete uneti u spavaću sobu.

Razgovarajte otvoreno s partnerom

Vodite trajni, otvoreni dijalog s partnerom, posebno o seksu koji je bitna stavka svake veze. A kao što znate, komunikacija je temelj seksualnog života.

