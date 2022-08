5 razloga zbog kojih nikada ne bi trebalo da se upuštate u vezu sa oženjenim muškarcem

Ljubavni odnosi često nisu jednostavni, pa ni romantični kakvi bi trebalo da budu. U potrazi za onim pravim, nažalost mnogo puta će vam se dogoditi da kući odete sa pogrešnim muškarcem. Među njima možda će biti i oženjenih.

Razlozi zbog kojih ne bi trebalo da se upuštate u vezu sa jednim takvim su brojni. Od toga da to zaista nije pametna odluka koju jedna razumna devojka donosi, do toga da vam srce može biti slomljeno, a da ste mogli to na vreme da sprečite. Ulazak u vezu sa oženjenim muškarcem može povrediti i one koji su za to najmanje krivi, a u našoj galeriji vam donosimo prilično dobre razloge koji bi trebalo da vas podsete da to ne radite.

To je jednostavno pogrešno

Od svih razloga koji slede, a koji bi trebalo da vas drže na distanci od oženjenih muškaraca, primarni mora da bude ovaj: to je jednostavno pogrešno. I oženjen muškarac i njegova devojka (vi) mogu smisliti gomilu opravdanja za svoje postupke, ali ni jedno od njih ne može da pobije činjenicu da je to pogrešno. Čak i da se među vama javi ljubav i da se njegova žena prema njemu ne odnosi na dobar način, bez rešenja o razvodu, ne bi trebalo da se upuštate u takvu avanturu.

Pristajete da budete drugi u redu

Kada se upustite u vezu sa oženjenim muškarcem, to znači da ste svesno pristali na tom da budete drugi po redu. Njegova žena i njegova porodica će uvek biti na prvom mestu, a vi ćete biti rezervni plan. Pod pretpostavkom da je afera tajna, odnosno da žena još ne zna za vas, vi nećete moći lako da ga kontaktirate, niti će on biti uz vas kada vam je bitno. Da li je to ono što želite od muškarca u svom životu?

Dozvoljavate sebi da vas neko laže

Još jedan od značajnih razloga zbog kojih ne bi trebalo da se upuštate u vezu sa oženjenim muškarcem je taj što tim činom dozvoljavate sebi da vas on laže. Šta god vam rekao ili obećao, to će biti laž. Koliko god uverljiv bio on neće ostaviti svoju ženu zbog vas, niti jedne pre ili posle i gotovo 100% laže kada kaže da nije više intiman sa njom. Oženjeni muškarci uživaju u tome da imaju dve žene u isto vreme, pri čemu svaka veruje da je voljena.

Jednom prevarant, uvek prevarant

Kaže se da kada ljubavnica postane nekom žena, ona ostavlja svoje mesto upražnjenim. Muškarac koji je jednom bio u stanju da prevari ženu sa kojom je bio u braku, nije neko kome se može verovati. Čak i da uspete da ga navedete da ostavi svoju ženu zbog vas i udate se za njega, ne postoji nikakva garancija da on neće ponoviti svoje ponašanje. Zar zaista želite da vas sačeka sudbina njegove bivše žene?

Afera oženjenog muškarca na njegovu decu

Ukoliko oženjen muškarac s kojim razmišljate da se upustite u aferu ima decu, to je definitivno najgora kombinacija u kojoj sebe možete da zamislite. Da li zaista želite da budete neko ko je zaslužan za rasturanje porodice? Da li zaista možete da volite čoveka koji je zanemario dobrobit svoje dece zbog svojih ličnih sebičnih potreba, piše Ženski magazin.

