5 stvari koje žene žarko žele u seksu, ali se stide da to priznaju

Žene žarko žele neke stvari u toku seksualnog odnosa, ali ne umeju da se odvaže da to i “traže”. Evo koje su to stvari:

1. Fokus na celo telo

Žene uživaju da bivaju ljubljene i mažene po svakom deliću kože koja obavija njihovo telo, više nego što ijedan muškarac može da zamisli. Naravno, vole i uživaju i u oralnom seksu, ali poljupci po butinama i dolini leđa, pretvoriće ženu u aktivni vulkan.

2. Više oralnog seksa

Žene uživaju u oralnom seksu i vole kada im muškarac ukaže na to koliko se on fenomenalno oseća dok ona to radi. Po koja instrukcija, uzdah i uzvik zadovoljstva takođe će je motivisati da uživa mnogo duže u oralnom seksu.

3. Tretman prostituke

Neke žene fantaziraju o tome da ih njihov muškarac tretira kao da ga nije briga šta ona oseća, da u trenutku zanosa radi sa njom šta hoće, da nema granica, i da je njegovo zadovoljstvo jedina njena svrha. Sto ljudi – sto ćudi.

4. Kočijaški vokabular

Strast pomera granice, psovka raspiruje vatru, kovitlac seksa se još više uzburkava uz dobar ton i pravu reč. Ukoliko sa nekim prvi put vodite ljubav ili imate seks, možda je bolje izbeći ovaj način razmene, jer bi mnoge reči mogle da budu pogrešno protumačene.

5. Žestok, začinjen seks

O ne, nisu samo muškarci koji u tome uživaju, gotovo da nema žene koja nije barem jednom poželela da proba nešto začinjeniji seks. Od lajt varijante – čupanja i zatezanja kose do malo teže varijante spenking – vezivanje i slično. Nije isključeno da bi ona možda volela da bude u ulozi “agresora”. Naravno, ovo je samo deo igre, ko nema dovoljno pameti da shvati pravila, neka ne počinje ništa.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.