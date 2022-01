5 stvari o seksu koje vam niko nije rekao

Postoje neke stvari o seksu koje vam mama nije otkrila na vreme, ali zato smo mi tu!

Nije lako doći do orgazma (uvek)

Za većinu nas, razumevanje sopstvenog mehanizma zadovoljstva je pravi izazov. U filmovima, orgazam dolazi nakon kratkih milovanja ili čak poljubaca, ali u stvarnom životu to je čitav zadatak. Pored toga, velika većina devojaka ne može da postigne vrhunac samo od penetracije – to zahteva kvalitetnu predigru i dugotrajnu stimulaciju klitorisa. Kada bi svako od nas znao da ima pravo na orgazam neposredno pre seksa (od kunilingusa ili ručnog milovanja), život bi bio mnogo lakši.

Masturbacija

Masturbacija je normalna (i, štaviše, čak i divna). Šteta je što vam mama nije rekla sve prednosti samootkrivanja govoreći o menstruaciji, prvom seksu ili kontracepciji. Mnoge devojke se toga stide i smatraju to gotovo smrtnim grehom, ne znajući čega se lišavaju, odbijajući samozadovoljavanje.

Sve o oralnom seksu

U glavama nastavnika biologije i ginekologa, seks je proces prodiranja penisa u vaginu, čija je svrha začeće deteta. Nije nam rečeno da možemo da uživamo ili da ga pružimo svom partneru bez rizika od trudnoće. Ipak, to je tako – govorimo o oralnom seksu, koji često ostaje „iza kulisa“ svih razgovora odraslih o intimnom životu.

Vaš orgazam je važan

Još jedna zabluda koja je uobičajena među našim bakama je da je seks proces koji treba „izdržati“ i sačekati dok muškarac ne doživi orgazam i zaspi. Nažalost, činjenicu da je vaše zadovoljstvo važno, morate naučiti sami – malo je verovatno da će vam mama reći o tome.

Eksperimentisanje je ključ srećnog seksualnog života. Pored starog – dobrog misionarskog položaja, ima mnogo drugih – zanimljivijih i prijatnijih, ali o ovome nam niko ne govori. Niti to znači da je seks sa ugašenim svetlima relikt prošlosti, ili da je pokazivanje svog lepog tela pravi zločin.

Tipa nije briga za sve vaše „mane“

Celulit na butinama? Gaćice – kao što je nosila vaša baka? Nekoliko dlaka? On svemu ovome ZAISTA ne pridaje nikakav značaj, sve dok mu sami ne kažete. Kada bi nam u adolescenciji majke govorile da ne treba da se zamaramo takvim kompleksima, bili bismo potpuno srećne žene. Istina, ni sada nije sve izgubljeno – sigurno možete naučiti da volite sebe čak i sa 30 godina!

Seks je više od samog procesa začeća deteta. Ovo je način da pokažete svom partneru da volite, ojačate svoju vezu sa njim ili jednostavno doživite orgazam kada to poželite. Dostojni ste zadovoljstva, nemojte to sebi uskratiti!

