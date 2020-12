5 znakova da ste našli PRAVU LJUBAV

Ovih 5 znakova ukazuju da se prava ljubav pojavila u vašem životu!

Mnoge ljubavi u našem životu su slične – neke su kratke i prijatne, neke su letnje avanture, a neke ostavljaju duboku ranu na našoj duši, dok neke donose slična razočaranja, najčešće zbog idealizacije potencijalnih partnera.

Ipak, postoji jedna posebna ljubav – to je ona prava ljubav o kojoj ste čitali, mašatali, vizualizovali, sanjali. Ljubav zbog koje ste se duhovno uzdisali. Ona koja vam otkriva nove, lepše dimenzije svesti i vodi vas do neba. To je ljubav bez granica, pravila, čista bezuslovna i potpuno jedinstvena.

Ovih 5 znakova ukazuju da ste ostvarili emotivni kontak sa pravom osobom:

1. Magnetska privlačnost

Ljubav se ne odnosi samo na fizičku privlačnost, već i na intelektualnu i emocionalnu. Ako u kontaktu sa ovom osobom osećate neverovatnu energiju koja vas vuče ka njoj, moguće je da ste naišli na pravu osobu za sebe. U ovom slučaju važno je razdvojiti strast od prave privlačnosti.

2. Ubrzo zamišljate budućnost sa tom osobom

Da li razmišljate i o svom partneru akda donosite važne životne odluke? Da li pri kupovini stvari mislite da li će se i njemu dopasti? Da li svakog dana mašrtate o zajedničkom životu? Ako se ovo sve češće događa, moguće je da ste na dobrom putu ka istinskoj ljubavi.

3. Vaša veza je glavni prioritet

Kada ste u odnosu sa pravom osobom, onda tu vezu postavljate na vrh svojih priroiteta. Iako je na vrhu liste, ona ne isključuje vaše ambicije na drugim poljima života, već je samo stavljate visoko jer želite svakodnevno na njoj da radite i napredujete. Prava ljubav vas ne podstiče da izgubite svoj identitet, već da više poštujete, volite i cenite sebe.

4. Spremni ste uvek da budete podrška

Ako osećate da ste spremni celog sebe da pružite ovom ondosu i da budete uz partnera kada mu je to najpotrebnije, onda vaša veza ima snažne temelje. Prava ljubav je zasnovana na dobroj komunikaciji i elementima prijateljstva.

5. Osećate blagoslove

Da li se pored partnera osećate prijatno, sigurno, zaštićeno i voiljeno? U pravoj ljubavi ne moraju da postoje leptirići u stomaku, već se javlja ona iznenadna misao o drugoj polovini.

Ako osećate da ste potpuno srećni, ne plašite se razočaranja, spremni ste da otvorite srce, otkrijete osećanja, a druga strana to isto pokazuje, onda vas je prava ljubav pronašla.

