7 stvari koje muškarce plaše kod žena

Nekima je teško da zamisle da muškarca bilo šta može da uplaši kod žene, jer po stereotipu važe za jači pol. Međutim, ima stvari koje će neke muškarce uplašiti kad je reč o muško-ženskim odnosima i damama koje su upoznali i za koje su zainteresovani, a mi vam navodimo neke od njih.

Česte promene raspoloženja. U jednom trenutku sve je lepo, nežni su i uživaju, a u sledećem je ona ljuta, neraspoložena ili razdražljiva, a da on nema ni najblažeg pojma otkud ta nagla promena raspoloženja ni zašto je do nje došlo – je li on nešto uradio, propustio nešto da uradi, ona preterano reaguje, jesu li to neke njene bubice, šta se tu dešava? Nejasno im je to i plaši ih.

Produženi kontakt očima i previše šminke. Neretko se savetuje da dama privuče muškarčevu pažnju tako što će zadržati njegov pogled, ali ako ona nastavi da zuri u njega i nakon što je on skrenuo pogled, to može da ga uplaši. A previše šminke podseća na ratničke boje i ne deluje nimalo prijatno.

Previše priče o njenom bivšem. Ako ona kaže da njen bivši nije vredan pomena, a ne prestaje da priča o njemu, ima muškaraca koje će to uplašiti, a svakako će mnoge odbiti.

Ostavljanje njenih ličnih stvari kod njega. Naravno da će ona doneti svoje stvari ako se useli kod njega, ali će se priličan broj muškaraca prepasti ako ona počne da kod njega ostavlja svoju četkicu za zube, fen i raznorazne potrepštine posle svega nekoliko viđenja. To im je prebrzo i izgleda im kao da ona vrši invaziju na njihov lični prostor.

Neodlučne dame. One koje ne znaju šta hoće. To je naročito zastrašujuće muškarcima koji su po prirodi svog posla navikli da odluke moraju da donose brzo i da stoje iza njih, nema vremena za predomišljanje i premišljanje. Takve muškarce veoma zabrine kad ona jednostavno ne zna šta hoće. Naravno da će biti procenjivanja i razmišljanja na početku veze, ali ako ona i nakon toga ne zna šta bi htela, to može da zabrine, uplaši, pa i odbije muškarca.

Preljubnice. Muškarce koje posao često drži van kuće nekad će veoma plašiti ideja da bi njihova draga mogla da ih prevari; da bi mogli da zovu telefonom da je pitaju kako je, a da im se javi nepoznati muškarac koji telefon potom preda njoj.

Moć. Ima muškaraca koji će se poneti kao potpune budale ili beskičmenjaci čim se ona nasmeši, napući usne, zatrepće, slatko se ponese. Plaši ih ta moć koju ona ima nad njima.