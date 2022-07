7 tipova muškaraca s kojima žene ne bi trebalo da se zadovolje

Ako je imao loš život i psihički se nikad ne oseća dobro, razmislite o raskidu. Pazite se i velikih šarmera, ali i onih koji smisao života vide samo u radu. Tu su i ‘krpelji’, ‘rezervni igrači’, ali i oni naizgled savršeni.

1. Vampir – živi na vaš račun

On je uvek tu za vas i uvek možete da računate na njega. Ali on živi kod vas, sasvim besplatno. Ne plaća režije, ne plaća kredit i nikada ne plaća ni kafu ni večere. Iako je lepo što je tu za vas psihički, dobro bi bilo znati da se možete osloniti na njega i kada su stvarne životne stvari u pitanju. Ako je lenj, ne želi da radi i bori se i pušta vas da vi plaćate sve, s vremenom će vam biti sve teže, naročito kad na dnevni red dođu brak i deca. Ostanak s njim dugoročno je greška jer vi zaslužujete bolje.

2. Tip koji nije dobro

Imao je loše djetinjstvo, loš život tada, sada, uvek je loše… On se psihički nikad ne oseća dobro. Možete da želite da mu pomognete i budete mu prijatelj, ali ostati s takvim tipom u dugoročnoj vezi znači da će i vama svakodnevno biti loše jer je to ono što taj čovek projektuje. Njemu je potreban prostor da sam raste, uči i razvija se. Njega ne možete da promenite.

On sam mora da shvati da je najveća promena on sam i tek kada se on sam počne da se brine za svoj život i menja svoje misli i postupke, tada će biti bolje. To mu niko ne može usaditi, on to sam mora da shvati. Ako ostanete s njim, i vi ćete se s vremenom početi da se osećate sve lošije. Zar nije prirodnije da budete s nekim ko vas usrećuje, inspiriše i podrška vam je da budete najbolje što možete da budete?

3. Tip s kojim ostajete zato što mislite da ne možete da nađete boljeg

Ne volite ga onoliko koliko bi trebalo ali dovoljno da možete da ga trpite. Znate da on nije vaš ‘onaj pravi’ ali nije ni ‘onaj loši’. Žene često prave ove greške zbog manjka samopouzdanja, ali ako ne osećate da to stvarno nije ‘to’ ne morate da ostajete u takvoj vezi. Zaslužujete da budete istinski srećni.

4. Tip koji je naizgled savršen

Čini se da on ima sve. Završen faks. Super posao. Porodica mu je divna. On je zgodan, šarmantan, pametan, načitan. Ali – nema hemije. Nemojte se mučiti i pokušavati nadajući se da će se strast među vama probuditi. Vi sami ne birate koga će voleti. Sledite svoje srce i napustite ovaj brod ako vas ne privlači i ako vam srce ne zaigra zbog njega.

5. Zavodnik i šarmer

Nije važno kojim poslom se bavi. On ima ono nešto. Smešak, nagnutu glavu u stranu, efikasan nastup. On zna šta ima i koristi to. Zgodan je i zbog njega zaboravljate na sve svoje probleme. Ali tako verovatno razmišljaju i sve druge žene oko njega. On je šarmer, zavodnik i šanse da će duga veza s njim biti uspešna su poprilično riskantne. Iako je dobro da pored sebe uvek imate nekog s visokim samopouzdanjem i šarmom, takođe su vam potrebni i odanost, vernost i iskrenost.

6. Radoholičar

Sav njegov novac neće vam ništa značiti za 15 godina. Kad dobijete decu i bude vam potrebna pomoć. Kada vam budu potrebne uspomene zajednički večera i ručkova. Kad budete želeli da je prisutan tu kada dete prohoda, padne, prvi put se samo ljulja, donese macu kući… On neće biti tu. Biće na poslu.

Iako si zbog njegovog posla možete priuštiti sve na svetu, ako ne želite da budete samohrana majka u braku, dobro razmislite. Želećete muža s kojim možete da delite život, a ne samo novčanik. Njegov posao će njemu biti uvek ispred svega jer je tako izabrao.

7. Buntovnik

Ovaj tip predstavlja najveći rizik za srećnu budućnost. Oduševiće vas svojim karakterom, strastvenošću, znanjima, s njim ćete proživeti ono što niste ni s kim. Ali – buntovnik kojem ništa ne odgovara i na ovom svetu mu ništa ne valja, a to grozno stanje obično rešava alkoholom, drogom ili narušavanjem javnog reda ili mira – nije tip s kojim možete imati srećnu i mirnu budućnost. Za tako nešto treba vam tip na kojeg se možete osloniti i na kojeg uvek možete računati, piše portal Berry.

