7 ženskih zabluda o penisu, mnogo nerviraju muškarce

Za žene, muški polni organ je često prava enigma, pa se među pripadnicama lepšeg pola često mogu čuti tvrdnje i nagađanja koja muškarce poprilično nerviraju. Ovo su sedam najčešćih:

1. Može da se digne kada god to muškarac želi

Vlasnici ne upravljaju voljom svojih penisa. To znači da će se ponekad probuditi u nekim totalno situacijama kada je to totalno nepotrebno, a kad treba, on može zakazati.

2. Samo ga dodirnete i on se budi

I ovo je netačna tvrdnja. Da bi se aktivirao ipak ćete morati da se malo više potrudite.

3. Ako penis ostane podignut nakon seksa, znači da je spreman odmah da odmah krene ispočetka

Ne. Ovo će vas možda razočarati, ali i njemu treba pauza ili „time out“. Penis može ostati podignut po inerciji, ali to ne znači da mu ne treba odmor pre nastavka.

4.Lako ga je održavati

Brijanje ili skraćivanje dlaka je komplikovano samo po sebi, još kad se kao rezultat naprave bolni plikovi, nije ni njima lako, prenose mediji.

5. Penisi su osetljivi i s njima treba nežno i polako

Ovo možete reći naglas jedino ako hoćete nekoga mnogo da uvredite. Penisi su zapravo čvrsti kao da su od adamantiuma (materijal od kojeg su su napravljene kosti i kandže ), kako mislite da bi inače mogao da nosi težinu još jedne osobe i da pri tom funkcioniše kao improvizovani nakovanj?

6. On se diže samo kad je uzbuđen

Opet pogrešno, ponekad se diže bez razloga, žene uopšte ne moraju biti prisutne.

7. Ako mu se ne diže, ne sviđam mu se više

Postoji mnogo razloga zašto se muškarcima penis ne podigne uvek kada je to potrebno. Često to uopšte nema veze sa vama. Razlog može biti nervoza, stres na poslu pa čak i hormonske promene, češće nego to da ga partnerka ne uzbuđuje.

