8 seks pitanja koja bi muškarci rado postavili ženama, ali se ne usuđuju

Često zato jer se stidimo – ili zato jer verujemo da ćemo time uvrediti partnera – neka pitanja u vezi izbegavamo Postoji lažno verovanje da muškarci za vreme seksa misle samo na sebe, a zapravo se i te kako zanimaju za ženski pogled na stvar – ali često se ne usude da direktno pitaju.

Kladimo se da vašeg partnera potajno zanimaju neke od ovih stvari…

Koliko često žene zapravo misle na seks i pre svega – u kojim situacijama?

Pa, ako je vjerovati istraživanjima Sveučilišta Ohio, onda je to 19 puta na dan (muškarci 34 puta!). Istina je sljedeća: kod svake žene je to drugačije. A kada? Hm, postoji puno prilika. Kad gulimo krastavac, ližemo lizalicu… Naravno, sve su to gluposti! Na seks možemo misliti uvijek i bilo gdje – osobito kad ovuliramo.

Kakav je osećaj ženski orgazam?

Dobar, prokleto dobar! Teško je to objasniti rečima. Jedno je sasvim sigurno: intenzivniji je od muškog. Osim toga: žene mogu više puta za kratko vreme!

Pali li vas ako muškarac stenje?

Jako zavisi od toga KAKO. Ako to „stenjanje“ zvuči kao urlanje ranjenog bizona, onda je to zastrašujuće. Inače, ako je iole normalnije, to samo pokazuje da se muškarcu sviđa to što se događa – a to je dobro.

Čini li humor muškarca seksualno privlačnijim?

Da, i to jako! Ako je muškarac duhovit, automatski deluje privlačno – čak i ako nema telo poput Adonisa. To dokazuju i mnoga istraživanja.

Je li OK ako muškarac ne brije međunožje?

Hm, to je opet stvar ukusa. Jedna internetska anketa pokazala je da 43 posto žena smatra „grm“ kod muškarca neprivlačnim.

Zašto toliko volite „biti gore“?

Sasvim jednostavno: zato što žena tada preuzima kontrolu i može se kretati kako joj najbolje odgovara.

Kako ćemo otkriti na šta se žene zaista pale?

Ako sumnjate – onda pitajte, dragi muškarci! Dame smo po prirodi komunikativna bića. Uopšteno važi sledeće: ako gurne karlicu ka napred, to znači „Dobro je tako, samo napred!“, a ako se povuče unazad, to znači „Ah, bolje nemoj!“.

Koliko je dugačko zapravo kratko?

Što se penisa tiče, ne postoji merenje u centimetrima. Pravi muškarac ima i pravi penis – i tačka! Inače dosta toga zavisi i od oblika, obima i tehnike. Kad je reč o trajanju seksa, onda može oboje biti dobro: kratko kao brzi vrući seks na brzaka ili dugačko kao romantična erotska igra.

