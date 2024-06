Advokat za razvode otkrio dva znaka koja često pokazuju da je brak gotov

Poznati advokat za razvode otkrio je dva glavna problema zbog kojih se brakovi raspadaju – i kako sprečiti da se to dogodi vama.

Džejms Sekston je svetski poznat porodični advokat sa sedištem u Njujorku. Pravni stručnjak je takođe napisao niz najprodavanijih knjiga na tu temu, uključujući „Kako ostati zaljubljen“ i „Ako si u mojoj kancelariji, prekasno je“, prenosi Mirror.

Advokat je otkrio da su po njegovom iskustvu dva glavna uzroka razvoda neverstvo i novac, rekavši da, iako je „prevara veliki problem, to je samo komponenta“. Džejms je objasnio da nedostatak seksa može biti pokretačka snaga zašto parovi na kraju idu svojim putem. On je dodao da su muškarci ti koji su češće optuženi za prevaru, što onda vodi do razvoda – ali je često komplikovanije od toga.

On je objasnio da muškarci uvek traže veću količinu seksa, dok žene žude za višim standardom u spavaćoj sobi, jer „muškarci žele više kvantiteta, žene više kvaliteta“ i da je to ključni faktor zašto muškarci traže seksualnu pažnju drugih žena.

Džejms je naveo da je upotreba pornografije zastupljenija među muškarcima kao pokazatelj tačnosti njegove teorije, dodajući: „To je isti razlog zašto je pornografija popularnija među muškarcima nego među ženama, jer muškarci samo žele da završe posao .’

Problemi van spavaće sobe koji dovode do razvoda obično su povezani sa problemima s novcem. Džejms je rekao: „Postoje dva glavna razloga zbog kojih se ljudi razvode – neverstvo i novac. „Novac je moć. Novac ima mnogo veze sa moći. Ali, zaista, novac je samo valuta kojom trgujemo, tako da mislim da je novac povezan sa mnogo komplikovanih stvari. Ljudi su nepošteni prema sebi i prema novcu, rekao je on, a prenosi Večernji list.

