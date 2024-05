Bivša eskort dama otkrila tri glavna razloga zašto oženjeni muškarci varaju

Bivša eskort dama kaže da ju je profesija izložila muškarcima iz svih sfera života – i razlozima zbog kojih su odlučili da varaju svoje partnerke. Samanta X radi u industriji šest godina i sada je objasnila da oni koji su odlučni da varaju uvek mogu da nađu vremena, bez obzira na to koliko su im životi zauzeti, prenosi mirror.co.uk.

Samanta je upozorila da bez obzira koliko brak izgleda jak i koliko savršeno izgleda porodični život kod kuće, muškarci i dalje varaju u dovoljno velikom broju da održe industriju pratnje na površini tokom recesije. Na osnovu svog iskustva sa oženjenim muškarcima, ona je njihove razloge za prevaru podelila u tri kategorije.

Prvi su muškarci koji imaju nizak nivo intimnosti sa svojim suprugama, ponekad decenijama bez seksa, i osećaju se kao ‘hodajuća kreditna kartica’, ali odbijaju da odu jer ne žele da izgube novac ili da povrede svoju decu.

Zatim postoje oni koji insistiraju da vole svoje žene, ali priznaju da im je samo potrebna promena. A treći su ono što on naziva ‘najkomplikovanijim delom’ – srećno oženjeni muškarci, za koje izgleda da nema razloga da varaju. Ti muškarci tvrde da ne žele da povrede svoje partnerke i unište njihov brak, i Samanta kaže da često misli da njihove žene znaju, ali žmure na to da ne moraju da se suoče sa novim početkom.

‘Moj posao nije da sudim. Ako sam nešto naučila u svojoj ulozi Samante, to je da ovo nije savršen svet, da mi nismo savršeni ljudi i da svako radi najbolje što može. U početku mi je bilo teško da razumem zašto srećno oženjeni muškarci traže intimnost negde drugde, bilo eskort damama ili dugoročnim vezama. Vidim, čujem i upoznajem dovoljno oženjenih muškaraca da su me doživotno odbili od odluke da se venčam. I uveravam vas, ne varaju samo muškarci. Mnoge žene to rade, a ja sam imala mnogo klijenata uništenih aferama njihovih žena“, rekla je ona.

