Ako muškarac radi ovo u krevetu, svaka žena će reći da je loš u seksu

Nije čudno što brojni muškarci tokom seksa oponašaju odnose iz sadržaja sajtova za odrasle, ubeđeni da seks zapravo tako izgleda. To može izazvati negativne reakcije i osećanja kod žena. U nastavku teksta saznajte šta to pogrešno oni rade u spavaćoj sobi.

Ubrzan rad bokova poput bušilice

Ako muškarac ima brze pokrete i oponaša rad bušilice, verovatno nema mnogo iskustva u spavaćoj sobi, tvrdi seksološkinja i autorka brojnih knjiga Kler Kavana. Postoji mogućnost da se plaši da će izgubiti erekciju ili prebrzo doživeti orgazam, ali u tom slučaju oni misle samo na svoje potrebe. Svakako, savetuje se laganiji tempo koji će ženi doneti više užitka.

Hvaljenje veličinom muškog polnog organa

Ženu može ohladiti partner koji će tokom seksualnog odnosa izjaviti da ima „ogroman penis“, očekujući od nje da to potvrdi. On je arogantan i kompenzuje nedostatak svog samopouzdanja veličinom „svog ponosa“. Ako vam je do njega i dalje stalo, onda morate da razgovarate i uverite ga da je njegova veličina idealna za vas.

Insistiranje na orgazmu

Neka žene ne mogu da dožive vrhunac svaki put kad imaju seksualni odnos. Iako je ovaj cilj vredan postizanja, pogrešno je da stvarate pritisak na partnerku, a posebno će loše biti prihvaćeno ako se isti na glas zapita zašto to još uvek nije postigla.

Mnogim ženama je potrebna stimulacija klitorisa, kako bi doživela vrhunac. Ako uobičajne tehnike ne donose željene rezultate, u spavaću sobu možete uvrstiti vibrator ili neku sličnu igračku, predlaže seksološkinja Kler Kavana.

Posezanje za mobilnim telefonom odmah nakon seksa

Nekad su se žene žalile na muškarce koji se neposredno nakon postizanja vrhunca okrenu i zaspu. Ali u današnje vreme sve je više onih koji nakon seksa posegnu za mobilnim telefonom, kako bi proverili šta ima novo na društvenim mrežama. Najbolje bi bilo da mobilne uređaje izbacite iz spavaće sobe i tako sprečite ovakve situacije koje mogu povrediti ženska osećanja. Posezanje za telefonom prihvatljivo je samo u hitnim situacijama, zaključuje dr Kavana.

