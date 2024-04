Ako radi ovo budite sigurne da vas vaš muškarac stvarno voli!

Muškarci i žene pokazuju da im je stalo na vrlo različite načine. Ako je muškarac voljan javno da pokaže svoju ljubav prema ženi, onda je to jedan od znakova da je on veoma ozbiljan kada je u pitanju njihova veza, prenosi portal „Family Today“. Kako se navodi, potreban je ekstreman nivo ranjivosti da bi čovek pokazao i izrazio tačno ono što oseća u tako velikim razmerama.

Ali osim spomenutog načina, postoji ih još nekoliko…

Sluša vas

Ako ikada pomislite da se muškarci ponekad ponašaju poput dece, niste u potpunosti u krivu. Većina muškaraca koncentriše se samo na stvari koje ih zanimaju i oko kojih su strastveni. Ako vas voli, vaš glas je muzika za njegove uši i sve što morate da učinite jeste da kažete nešto što je zaista važno i on će svoju pažnju usmeriti prema vama.

Čovek koji vas zaista voli ne samo da će vas čuti, već će obratiti pažnju i na vaše reči. Primetićete da sledi vaše savete i poštuje vaše misli.

Ponekad se prepire s vama

Da, i ovo je tačno. Prepiranje ili svađa nije uvek znak lošeg perioda u vezi. Ako vas zaista voli i ulaže u vaš zajednički odnos, onda će on i odvojiti vreme za prepirke, rasprave i pronalazak rešenja. Povremene rasprave su znak da i on želi da učini nešto po određenom pitanju, te da i on želi da stvari funkcionišu najbolje kako mogu. Važno je pronaći sredinu koja odgovara za vas oboje.

Ponekad se žrtvuje za vašu sreću

Ovo je jedan od najvećih znakova da muškarac voli ženu. Ako promeni svoje planove, koji njega usrećuju i napravi nove, koji će usrećiti vas, pokazuje vam da vas voli i poštuje, te da je spreman da vas stavi na prvo mesto. No, to naravno ne bi trebalo da iskorišćavate kako biste dobili uvek ono što vi želite, a odlično bi bilo kada biste pronašli određenu sredinu, odnosno kompromis, te kada biste i vi to nekad uradili za njega.

Bori se za vašu ljubav

Zaljubljeni muškarac boriće se iz sve snage za ljubav koju oseća prema vama. On je zbog vas srećan i vi ste stoga poslednje što on želi da izgubi u svom životu.

Ponosan je na vaša dostignuća

Kad muškarac voli ženu, sve što ona čini on oseća i vidi i kao svoje postignuće. Ponos koji oseća majka kada vidi svoje dete da je prohodalo ili progovorilo ili napravilo nešto novo što i njega samog usrećuje, nešto je s čim bi to moglo da se uporedi. Zaljubljeni muškarac ne takmiči s voljenom ženom, već je podržava i usmerava prema napred, te zajedno s njom korača ka novim pobedama.

Misli da ste lepi čak i kada se vi tako ne osećate

Kad muškarac voli ženu, ona je za njega lepa bez obzira na sve. Muškarac na ženi koju voli ne gleda samo fizički izgled, već i druge faktore koji utiču na njenu lepotu i to je jedino bitno. Za njega, vi ste savršeni, nevezano da li ste obučeni u haljinu i salonke ili ste u trenerci i s kosom zavezanom u rep.

Mari za vaše prijatelje i porodicu jer su oni vama bitni

Zaljubljeni muškarac shvata da su vama vaši prijatelji i porodica važni, a kada su oni srećni, onda ste i vi srećni. Stoga, ako vas voli, on će pažljivo slušati dok pričate o njima i prepoznaće njihovu važnost u vašem životu. Ako je potrebno, on će se ponuditi za pomoć ili će navesti rešenje njihovih problema s istinskim zanimanjem i s istinskom voljom za pomoć ako im to ikada bude potrebno.

Ne boji se da bude ranjiv pred vama

Muškarci ne vole da budu ranjivi – nikad – ali ako vas voli, neće imati problema da vam pokaže da se boji da vas izgubi.

