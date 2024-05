Ako radite ove stvari u krevetu, znajte da ste savršen ljubavnik

Ljubavnik koji izbegava oralni seks nije baš poželjan partner za žene, jer mnoge od njih tako dožive orgazam, kaže Trejsi Koks, seksualna terapeutkinja i autorka brojnih knjiga, pa ističe vrline koje idealan ljubavnik treba da poseduje i naglašava da se one mogu primetiti već pri prvom seksualnom susretu.

Iako se tehnike oralnog seksa mogu poboljšati, ako ga partner i dalje odbija, to lišava partnera mnogih zadovoljstava. Oralni seks nije samo put do orgazma, jer seks ne treba svoditi samo na način na koji se on postiže, već je to način na koji muškarac pokazuje ženi da je želi u potpunosti i da joj ništa na njenom telu nije strano.

Evo koje su to osobine koje odlikuju sjajnog ljubavnika.

Hrabro sluša njena uputstva

Kada ste u vezi sa novim partnerom, potrebno vam je vreme da se prilagodite. Najlakši način za postizanje obostranog zadovoljstva je slobodnija komunikacija u krevetu. Muškarci često trpe veći „pritisak“ i „teret“ koji nosi dobar ili loš seks, njihov ego u krevetu je i dalje mnogo veći nego kod žena. Partner koji se vređa na uputstva kao što su ‘sporije’, ‘jače’, ‘brže’, ‘niže’ itd., nije materijal za dobrog ljubavnika.

– Nesigurni muškarci, koji su u isto vreme i defanzivni, nisu partneri koji su voljni da uče i zbog toga će žena biti više fokusirana na to da ga ne uvredi, da će na kraju zbog toga glumiti orgazam – objašnjava Koks.

Ne hvali se svojim veštinama vođenja ljubavi

I muškarci i žene žele podjednako da impresioniraju svog partnera, dok muškarci često imaju veću potrebu da to dokažu. Oni posežu da spomenu bogato seksualno iskustvo ili insistiraju na tome da imaju jedinstvenu tehniku ili veštinu.

Ovakvo ponašanje žene najčešće odbija, jer pored toga što izgleda uobraženo, izaziva očekivanja da se onda teško ili ne ispune, kaže Koks.

Njen orgazam mu je važan

Nepisano pravilo je da muškarac prvo treba da sačeka nju, jer se veruje da žene teže dođu do orgazma nego muškarci, a zatim da se posveti sopstvenom zadovoljstvu.

Muškarac koji uopšte ne obraća pažnju na nju i njen orgazam, na samom početku veze, retko će kasnije naći priliku za iskupljenje.

Oni znaju da žene vole iskrenost

Iskreni i jednostavni komplimenti njenom karakteru, ličnosti ili izgledu su pokazatelj da ste iskreni i zainteresovani za nju. Takođe, posle seksa sa novim partnerom, ponekad ne znate šta da radite i kako da se ponašate, jer se još uvek ne poznajete dovoljno dobro.

Uvek je teško znati kako se pravilno ponašati u takvim situacijama, ali na primer, iznenadni odlazak, ustajanje iz kreveta ili zbunjenost nikako nisu ponašanja koja se cene.

– Ako ne znate šta bi trebalo da radite, bolje je da kažete iskreno, nego da bežite glavom bez obzira. Najbolje je da se ponašate što prirodnije, što znači da nije dobro insistirati na maženju, niti davati velike izjave u ljubavi. Radije pozovite partnera da pojedete nešto zajedno – predlaže Koks, a prenosi 24sata.hr.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.