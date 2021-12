Ako se venčate u ovim godinama, veća je šansa da ćete se razvesti

Vreme koje partneri provedu zajedno puno toga govori o njihovoj vezi. Ipak, mnoge studije pokazuju da i sam početak može odrediti tok, ali i kraj odnosa ili braka. Naime, za mnoge je parove prerano stupanje u brak već u početku značilo i njegovu, gotovo neizbežnu, propast. Tako razvod često može biti određen i godinama u kojima se ulazi u ozbiljnu vezu.

Istraživanje je tako pokazalo da je čak 45 posto razvedenih parova izjavilo da je razlog razvoda bilo upravo to što su bili premladi. Barem je jedan od partnera od 61 posto rastavljenih to naveo kao glavni razlog, a u 23 posto slučajeva to su navela oba rastavljena partnera. U trenutku stupanja u brak u proseku su imali 23 godine.

Studija je objavljena u Couple and Family Psychology, a vodio je tim istraživača na čelu sa Šelbi B. Skot s ciljem otkrivanja fundamentalnih razloga za razvod braka.

Podaci su skupljeni od 52 individualaca koji su ranije bili deo Programa za prevenciju i poboljšanje koji je pomagao verenim parovima da poboljšaju svoje komunikacijske veštine. Pre učestvovanja u novom istraživanju, ti isti učesnici bili su razvedeni između jedne i 14 godina.

Svaki od njih odradio je pola sata telefonskog intervjua, detaljno prepričavajući šta je dovelo do kraja njihovih brakova. Istraživači su im ponudili spisak uobičajenih problema u vezama i pitali jesu li neki od njih doprineli rastavi.

Objasnili su da su kratko poznavali partnera pre nego što su se dugoročno obvezali, a neki veruju da bi, da su duže bili u vezi, možda bolje shvatili i racionalnije doneli odluke oko toga s kime stupiti u brak. S druge pak strane, ispitanici koji smatraju da se nisu venčali prerano u proseku su u trenutku stupanja u brak imali 29 godina.

Ipak, druga je pak studija pokazala da stupanje u brak pre 32. godine zapravo smanjuje verovatnoću za razvod. To istraživanje sprovedeno na Institutu za porodične studije na Univerzitetu Juta, a vodio ga je profesor Nikolas Volfinger. Skupljajući informacije i statističke podatke o porodicama, zdravlju i plodnosti zaključio je da ipak postoje prednosti ako ljudi u brak stupe ranije.

Štaviše, njegove analize pokazale su da verovatnoća za razvod raste u tridesetim i četrdesetim, i za svaku godinu nakon 32. ona se povećava za čak 5 posto.

Drugim rečima, i prema zaključcima oba istraživanja, ljudi koje se venčaju između 28. i 32. godine imaju najniže šanse za razovd braka.

