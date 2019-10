Ako vam je partner jedinac, evo šta vas čeka u vezi s njim

Niu svi jedinci razmažena, sebična deca i mamini sinovi. Biti jedino dete u porodici ima svojih prednosti, kao i mana pa isto tako iz tog „usamljeničkog“ statusa u detinjstvu može proizaći mnogo dobrih stvari i možda tek pokoja lošija (ali simpatična).

Naravno, na naš karakter utiče još toliko mnogo stvari da se ne može sa stopostotnom sigurnošću tvrditi da je su nečije osobine rezultat baš toga što nema braću ni sestre.

Ipak, vrlo je verovatno da će muškarca jedinca sa kojim ste u vezi karakterisati neke od sledećih stvari:

1. Potrebno mu je „svoje“ vreme

To što je odrastao sam ne znači da je bio usamljen. Jedinci su obično naviknuti da se sami zabave pa se ne morate opterećivati time da vas dvoje stalno nešto zajedno radite niti treba da se vređate ako njemu bude potrebno vreme da bude malo sam. Zna da ga volite, ne morate stalno da mu „visite“ nad glavom. To može čak i ugroziti vezu.

2. Stvarno je veran

Jedinci mogu biti neverovatno odani partneri. On nikada nije imao mlađu braću da brine o njima niti stariju koji bi mu bili idoli. Zato, vrlo je verovatno da će svu pažnju usmeriti na vas.

3. „To je moje!“

Može imati problema s deljenjem stvari s drugim ljudima, barem u početku, ali to ne znači da su sebični.

4. Vrlo je nezavistan

Izuzetno su nezavisni i znaju da sve sami reše. I svoje probleme često brine sam, ne tražeći pomoć.

5. Priča sam sa sobom

Možda ga uhvatite da razgovara sam sa sobom – što može biti baš slatko. Ako čovek ne može razgovarati sam sa sobom, pa s kim može?

6. Ne zna da govori o osećanjima

Kao jedincu mu je verovatno teško da razgovara o osećanjima.

7. Zaigran je

Možda je zaigran i voli da zboja šale? Pa, nije imao braću i sestre ta do radi s njima dok je bio dete. Ako vam je to simpatično, biće veliki plus u tvoju korist.

8. Uvek je on na prvom mestu

O, da. Ipak je on mamin i tatin jedinac: možda će i dalje želeti da bude prvi i najvažniji. U lošem scenariju njegove će potrebe biti uvek ispred vaših. A to je loše. Ako ovo ne uspe da prevlada, bolje vam je da ne budete s njim. U najboljem scenariju, izazivaće vas da se takmičite u svakodnevnim šašavim stvarima kako bi dokazao da je prvi: ko će pre stići od tačke A do tačke B, ko će pojesti ljuću papriku, ko može duže gledati da ne trepne…