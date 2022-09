Ako vaš partner često ponavlja jednu reč, raskid vam ne gine

Raskidi mogu da budu užasni, posebno ako su iznenadni, ali istina je da se uvek mogu videti naznake problema ali isto tako ih mi često odlučimo da ih previdimo. Trebalo bi dakle da pripazimo na suptilne znakove koji mogu da otkriju šta je partneru na umu.

Dr. Kerolin Maden, terapeutkinja, navodi da niko ne odluči da raskine vezu ako o tome dobro nije razmislio neko vreme, ne radi se dakle o trenutku nego danima, nedeljama ili mesecima procesuiranja i to često bolnog. Dodaje da će osoba tada procenjivati hoće li biti srećnija u vezi ili van nje, a do odluke se dolazi kada se svi razlozi za i protiv kristalizuju i tad će verovatno komunicirati s parternom o toj ideji.

Partner bi mogao često da izgovara ovu reč ako želi raskid

Prošle godine tim naučnika sa univerziteta u Teksasu proučavalo je promene u govoru do kojih dolazi pre samog prekida veze. Prema rezultatima studije koji su objavljeni u stručnim magazinima, reči kojima se partner često koristi mogu predvideti prekid veze i do tri meseca pre nego se on dogodi.

Analizirali su više od 6 800 objava na Reditu o raskidima, a prema pisanju studije otkrili su da partner koji želi prekid veze sve više koristi reč „Ja“ tri meseca pre prekida. Što je prekid bliže to se češće koristi ova reč. „Ovo je često u trenucima stresa, a druge studije pokazuju da se ta reč često koristi i od strane osoba koje su depresivne ili anksiozne“, stoji u studiji.

Ta reč otkriva da je partner koncentrisan samo na sebe

Prema pisanju studije, osoba koja često govori „Ja“, „Mene“, „Moje“ daje jasno do znanja da je ona u fokusu zbivanja. „Jezik će postati upravo takav pre, tokom i nakon prekida veze“, objasnila je dr. Lori Hasbend, psiholog, a dodaje kako se to događa jer je partner počeo da razmišlja o novoj budućnosti bez vas.

Ako to primetite, obavezno razgovarajte s partnerom

Možda ste u iskušenju da pobegnete ili ignorišete sve što partner izgovara ali to je poslednje što treba da uradite posebno ako želite da spasite vaš odnos, tvrde stručnjaci.

Hasbend savetuje da partnera direktno upitate šta se događa ako prečesto čujete da govori o sebi.

