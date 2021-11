ALARM: 4 znaka da gušite partnera

Iako je nemoguće nekog previše voleti, sasvim je moguće nekog gušiti svojom ljubavlju.

Ideja o tome da biste mogli svojom pažnjom i posvećenošću gušiti vašeg supruga vam može zvučati čudno, obzirom da ste se venčali da biste ostatak života proveli zajedno. Međutim, osećaj da vas voljena osoba guši predstavlja stvarni problem, koji mnogi od nas ne žele da priznaju da postoji.

Nema ničeg lošeg u tome da sa voljenom osobom provodite kvalitetno vreme, ali sasvim druga krajnost je kada svojim postupcima gušite svog partnera. Možda prolazite kroz fazu u vašem braku kada verujete da bi se vaši odnosi mogli poboljšati ako se više posvetite suprugu, ali to se neće dogoditi ako se on oseća kao da ne može da diše od vas. Kako bi to izbegli navodimo vam u našoj galeriji 5 znakova da ga gušite.

NE ŽELITE DA ON PROVODI VREME SA DRUGIM LJUDIMA

Prijatelji i porodica su važne osobe u životu svakog od nas. Bilo da ste u braku ili ne, nikad ne bi trebalo da izgubite kontakt sa ovim ljudima. Ako vi smarate da vaš suprug ne bi trebalo da se viđa sa svojim prijateljima i porodicom, jer vi ispunjavate njegove a on vaše potrebe, u velikoj ste zabludi. Istina ne može biti dalja od toga, jer su to zaista tri krajnosti.

VERUJETE DA VAS VAŠ SUPRUG UPOTPUNJUJE

Ideja o tome da vi i vaš suprug upotpunjujete jedno drugo može zvučati romantično, jer na kraju krajeva postali ste „jedno“ sa svojim partnerom. Međutim, ta ideja povlači sa sobom i još jednu, a to je da niste potpuni bez njega. Vaš suprug je tu da bude vaša podrška, vaš najbolji prijatelj, ljubavnik, neko ko će vas braniti i stajati uz vas kada je najteže, ali ne i neko ko vas dopunjuje. Ovakav stav stvara nezdravu zavisnost.

ON POSTAJE RASEJAN ILI RAZDRRAŽLJIV KADA RAZGOVARATE

Da li vaš partner ima običaj da „odluta“ dok razgovarate? Iako postoje osobe koje bi radije slušale nego iznosile svoje stavove, ako znate da on po prirodi nije ćutljiv, imate u rukama veliki problem ako na pola razgovora primećujete da njegove misli više nisu tu. Ako ga gušite prevelikom količinom monologa ili razgovorima o svakoj sitnici koja vam se dešava, logično je da će on pokušati makar u mislima da pobegne.

OPSEDNUTI STE PROVERAVANJEM NJEGOVOG TELEFONA

Sasvim je legitimno uspostaviti politiku poverenja u braku koja uključuje telefon bez zaključavanja ili zajedničku lozinku. Međutim, ako konstantno uzimate suprugov telefon i prelistavate njegove email-ove, gledate fotografije koje ima u galeriji ili poruke koje razmenjuje sa drugim ljudima, to nije prihvatljivo ponašanje. Opsesivno je i vrlo ga je teško kontrolisati, ako mu dozvolite da vas uhvati u klopku.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.