Alarm: Jasni znaci da ste ZAVISNI od partnera

Osoba sa kojom ste u ljubavnoj vezi bi trebalo da vam pruži različite oblike podrške. Na kraju krajeva, romantičan odnos bi trebalo da donosi višestruku korist obema stranama. Kada ste u nekog zaljubljeni, veoma vam je lako da radite stvari za voljenu osobu, čak i kada on to ne traži od vas. Međutim, ono što nije poželjno je da zavisite od svog momka, bilo u pogledu emocionalnih potreba ili finansijskih stvari.

Ukoliko ste neko ko je previše zavisan od svog voljenog, vremenom ćete mu postati teret. Takva situacija obično dovodi do svađa i raskida.

Ali, kako možete da znate da ste emocionalno zavisni od svog partnera?

IDEALIZOVALI STE SVOG PARTNERA

Prva crvena zastavica koja vam može ukazati na to da ste postavi previše zavisni o svom voljenom je ta da ste ga idealizovali. Da li ga posmatrate kroz ružičaste naočare? Da li ste o njemu stvorili sliku koja nije baš u dodiru sa realnošću, na šta vam bliske osobe ukazuju? Ako njega doživljavate kao savršenog muškarca, ne samo da ćete biti razočarani, već ćete na kraju uništiti vašu vezu. On je jednako nesavršen kao i vi, a očekivanje fantazije inspirisane filmom bi se moglo završiti vrlo loš po vas, piše Ženski.magazin.

SVOJU VEZU NE GLEDATE REALNO

Baš kao što se idealizovali svog partnera, vrlo je moguće da ste vašu vezu učinili savršenom za sve one koji je posmatraju sa strane. U međuvremenu, možda ste i svesni stvarnosti, ali ne želite da živite u njoj. Održavanje privida, vam nikad neće doneti ništa dobro. Kao prvo, važno je da sebi priznate da vaša veza ne definiše vas kao osobu, i da ne postoji savršen par koliko god nam društvene mreže „nabijale na nos takvu sliku“.

MISLITE DA VAM JE ŽIVOT BESMISLEN BEZ NJEGA

Ako mislite da ništa ne možete da uradite bez momka s kojim ste u vezi, to je veliki problem. Ovo se posebno odnosi na stvari koje su vam važne, a koje mislite da ne možete da uradite bez njegovog prisustva. U zdravoj vezi, oba partnera bi trebalo da podržavaju jedno drugo, a ne da guše voljenu osobu svojim prisustvom i zahtevima. Ako ne možete da smislite originalnu misao bez njegovog potpisa, to je crvena zastavica koje ne biste smeli da ignorišete.

POTREBNO VAM JE DA ON KLIMNE GLAVOM ZA SVE ŠTO RADITE

Ljubav je mnogo više od prepuštanja svih svojih odluka partneru. Tražiti odobrenje i blagoslov za svaku misao ili odluku koju nameravate da donesete od svog momka, zaista nema smisla. Jedina osoba koja je odgovorna za vaše postupke ste vi, i shodno tome jedino sebi odgovarate. Ako muškarcu date punu kontrolu nad svojim životom, vi bukvalno postajete njegova igračka sa kojom može da radi šta hoće.

UVEK SE VRTITE OKO NJEGA

Ako se osećate prazno kada niste kraj svog momka, to je znak da ste postali suviše zavisni od njega. Nije pogrešno želeti da provodite vreme sa voljenom osobom, ali je nezdravo misliti da to uvek morate da radite. Bez obzira na to koliko su vaša osećanja intenzivna, morate svom momku dati malo prostora. Ako vezi nedostaje ličnog prostora za svakog pojedinca, ona je osuđena na propast.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.