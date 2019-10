Anketa pokazala top 4 razloga zašto ljudi glume orgazam – nisu samo žene

Oko 80 odsto ljudi je barem jednom u životu odglumilo orgazam, pokazalo je istraživanje stranice Kinkly koja se bavi promocijom seksa, edukacijom i prodajom raznih pomagala kako bi ti trenuci života bili što ugodniji.

Napravili su anketu koju je popunilo više od 1200 ljudi. Pitali su ih koliko često nisu iskreni kada je vrhunac u pitanju i zašto su tako postupili.

Rezultati su pokazali da je 87 odsto žena u jednom trenutku života lažiralo orgazam, u poređenju sa 69 odsto muškaraca. Žene se, takođe, redovno pretvaraju da dostižu vrhunac oko 37 odsto vremena, dok se muškarci pretvaraju svega 9 odsto vremena.

Čak 74 odsto ispitanika bilo je uvereno da to rade toliko dobro da partner ne može ništa da primeti.

Kada je iskreni orgazam u pitanju, žene su priznale da ga postignu u 70 odsto slučajeva, dok je taj procenat kod momaka veći, oni zaista do vrhunca dođu u 86 odsto slučajeva.

Zašto izmišljaju da su dosegli vrhunac? Četiri najčešća odgovora tokom ove ankete bila su:

1. Nisam želeo da se moj partner oseća loše.

2. Želeo sam da se seksualni susret završi.

3. Želeo sam da se moj partner oseća dobro.

4. Bio sam seksualno zadovoljan, ali to sam napravio jer sam osećao da se od mene očekuje da okončam seks.

Tokom ankete, 62 odsto ljudi je reklo kako su mišljenja da bi tokom seksa oba partnera uvek trebala da dožive orgazam. U Kinklyju pokušavaju ljudima da objasne da seksualni susreti postoje zbog želje za užitkom a da orgazmi nisu pokazatelji dobrog seksualnog odnosa.

Kažu kako seks nije samo orgazam, to su svi užici koji se proživljavaju i pre dolaska do te tačke. Smatraju da, kada bi se ljudi više opustili i prestali na orgazam gledati kao na nešto do čega se mora doći pod svaku cenu, tada bi možda i prestali da glume, prenosi Health.