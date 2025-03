Apstinencija uništava zdravlje: Dug period bez seksa može voditi u teskobu, ali i povećati rizik od rane smrti

Uzdržavanje od seksa može imati poguban uticaj na mentalno zdravlje, jer povećava rizik od depresije, anksioznosti i može dovesti do razdražljivosti, tvrdi stručnjak za seksualno zdravlje, psihijatar dr. Šam Sing, kako prenosi Dejli mejl.

– Suzbijanje seksualnih nagona bez alternativnih metoda oslobađanja od stresa može povećati frustraciju i pogoršati anksioznost ili razdražljivost – upozorio je on.

Dr. Sing dodaje da ljudi često osećaju „stid, pojačanu anksioznost i depresiju“ ako ih vršnjaci vide kao nesposobne da nađu seksualnog partnera.

Istraživanje sprovedeno 2021. na 4.000 ljudi pokazalo je da su ispitanici koji su rekli da su imali više seksa tokom pandemije bili manje zabrinuti od onih koji su apstinirali.

Dr. Sing upozorava da fizičko zdravlje takođe može biti ugroženo ako osoba nema redovan seks.

– I kod muškaraca i kod žena, izostanak seksualnog oslobađanja može da dovede do povećanog nivoa nemira ili napetosti koji može da nađe put do fizičkih manifestacija kao što su zategnutost mišića, problemi sa koncentracijom ili preosetljivost na dodir – kaže stručnjak, nakon objavljivanja šokantnih podataka istraživanja koje je prikupila kompanija The Handi za proizvodnju seksualnih igračaka – otkrila je da skoro svaka peta osoba od svih 8 godina nije seksualno aktivna.

Predugo uzdržavanje od seksa nije dobro za raspoloženje, smatraju stručnjaci

Reč je o studiji za Veliku Britaniju, prema kojoj je samo 58 odsto muškaraca između 18 i 24 godine imalo seks u poslednje tri nedelje, u poređenju sa 68 odsto žena. Među mlađima od 29 godina 61 ili 77 odsto ispitanika imalo je seksualne odnose u poslednje tri nedelje, zatim među onima od 30 do 34 godine njih 73 i 75 odsto. Dok se udeo seksualno aktivnih u ovim kategorijama povećava, u kasnijim godinama neznatno opada, tako da je između 50. i 54. godine seksualno aktivno svega 52 ili 53 odsto ispitanika, u starosnoj grupi od 5 godina 53 i 47 odsto, dok je među onima od 65 do 69 godina seksualne odnose imalo samo 432 odsto muškaraca i pre toga 432 odsto žena.

– Oni koji izbegavaju intimnost takođe mogu imati problema sa snom i žudnjom za hranom. Produžena apstinencija od seksualne aktivnosti može imati različite efekte na nivo energije osobe, apetit i san, u vezi sa hormonalnim promenama testosterona i estrogena i hormona stresa, kortizola. Neki ljudi mogu da se osećaju umornije jer je seks dobar način da se opuste i bolje spavaju, na primer, kroz oslobađanje oksitocina – ističe stručnjak.

Pregled 43 studije iz 2023. godine, objavljen u Journal of Sexual Medicine, otkrio je značajnu povezanost između kvaliteta i trajanja sna i učestalosti seksa. Istraživači su takođe otkrili da su žene između 20 i 59 godina koje su imale seks manje od jednom nedeljno imale 70 odsto veći rizik da umru u roku od pet godina.

Ovakvom ‘vežbom’ bar jednom nedeljno smanjuje se rizik od rane smrti

Stručnjaci sa Univerziteta u Pensilvaniji otkrili su da su ove žene imale povišen nivo ključnog proteina povezanog sa upalom, što može da izazove oštećenje zdravih ćelija, tkiva i organa. Niži nivoi, i bez povećanog rizika od smrti, primećeni su kod učesnika koji su imali seks više od jednom nedeljno.

