Bežite: 4 znaka da ste u vezi sa emotivnim psihopatom

Teško je da ih prepoznate „na prvu“. Često su vrlo privlačni, na trenutke, rekli bismo i neodoljivi. Međutim kada jednom krenu da crpe vašu energiju, ne staju, ruše sve pred sobom. Ne dajući ništa zauzvrat, iscediće vas do kostiju, potpuno ogoliti.

Radi se o poremećenoj ličnosti, za koju je tipično odstupanje u reakcijama na podsticaje: te reakcije su nesrazmerne, neobične ili složene.

Obično se radi o osobama nesposobnim da razumeju osećanja drugih. Zahtevaju velike iskaze ljubavi i odanosti, ali nisu sposobne da ponude isto zauzvrat. On zna sve romantične gestove, da kaže pravu stvar u pravo vreme, ali samo dok ne dobije ono što želi – kontrolu nad vama.

Od prvog dana će se prodavati kao veliki ulov. Tako će se besramno hvaliti svojim postignućima, kako bi ostavili utisak emocionalne i finansijske stabilnosti, dok je prava istina bitno drugačija.

„Šta si to obukla?“ – On želi da vas kontroliše, ali i način na koji se pojavljujete pred drugima. On prati vaše reakcije, kako bi identifikovao vaše nesigurnosti. Tako želi da promeni vaš stil oblačenja i šminkanja na način koji se njemu sviđa, ali sve što zapravo želi je da pronađe novi način da vas ponižava i učini manje privlačnijom drugima.

Egocentričnost je jedna od njihovih prepoznatljivih karakteristika. Vole da slušaju sebe, čuju laskanje, vide odraz sebe u drugima. Obično veruju da su centar sveta. Često ne priznaju ni društvene norme ni prava drugih. Ne vide ništa loše u laganju, krađi ili neveri – ako im to pomaže da ostvare ono što žele.

Manipulišu bolje od svih. Pokušavaju da nas hipnotizuju kako bi nas iskoristili, a kad padnemo u njihovu zamku, postajemo njihovi robovi. Od njih ne možemo ništa da očekujemo, jer nisu spremni ništa da daju. U trenutku kada zahtevamo bolje ophođenje ili jednostavno ravnopravnost, odnos će se prekinuti bez obzira na sve što ste dotad proživeli zajedno. Odnose, bez obzira na to kog tipa, shvataju kao još jedan izraz moći.

Od partnera traže savršenu ljubav, ali sami ne uzvraćaju emocije. Imaju pomerenu percepciju svoje i karaktera drugih. Uopšteno na svet imaju drugačije poglede od drugih ljudi. Uvek su u lovu na novu žrtvu. Oni ne znaju šta je to uljuđeno se ponašati. Po pravilu su to labilne osobe s malo energije. Kukavice su i kad im neko kaže da je bilo dosta maltretiranja, brzo će odustati i potražiti neku drugu žrtvu.

Postoje četiri osnovna pravila kojima se rukovode:

1. „Važno je ono što ja hoću, i to hoću odmah“. Oni su kao deca koja nemaju strpljenja. Njihova potreba mora biti zadovoljena, ostali nisu bitni.

2 . „Pravila nisu pisana za mene“. Kako se smatraju posebnima, mogu raditi šta im je volja bez obzira na posledice.

3. „Ti si kriv/a“. Nikad neće priznati vlastite greške.

4. „Sve mogu postići izlivom besa“. Njihovo iskazivanje ljutnje kreće se od žučne svađe pa sve do glumljenja simptoma infarkta, piše Atma.hr.

4 signala za uzbunu

1. Vi ste uvek dežurni krivac

Naravno da niste nepogrešivi, ali emocionalni psihopata će uvek optužiti nekog drugog za nastale probleme.

Ako vas krivi čak i kada je sasvim jasno da nemate baš ništa s tim, bežite glavom bez obzira.

2. Izvrće činjenice

Laže vas u lice i uverava vas da se pogrešno sećate određenih stvari i situacija? Ljudi koji uveravaju druge da su rekli nešto, iako ovi znaju da to nije istina, su psihopate.

Čekaće dok se ne složite s njim, iako zna da je sve izmislio.

3. Njegovi problemi imaju jedan uzrok – vas

Čak i ako prizna da je pogrešio, vrlo brzo će pronaći način da svu krivicu svali upravo na vas. Jednostavno on nije sposoban da prizna da je negde zabrljao.

4. Rastužuje vas

I to namerno, jer to podrazumeva da će se on osećati bolje.

Emocionalne psihopata često se „hrane“ vređanjem drugih ljudi i omalovažavanjem stvari koje rade.

Na taj se način uzdižu, a osoba s kojom su gubi volju za životom.

Napomena: Tekst je pisan u muškom rodu, ali se može odnositi podjednako i na muškarce i na žene

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.