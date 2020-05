Bežite glavom bez obzira: Znaci da imate posla sa narcisom!

Zaljubljen je u sebe, ne u vas, sebičan, zavidan i…

Narcis je osoba koja je zaljubljena u sebe, u metaforičkom smislu.

Narcisoidnost ne bi trebalo shvatiti bukvalno, već kao psihološki fenomen u kome se u manjoj ili većoj meri može pronaći svako od nas. Problem nastaje kada narcisoidnost postane dominantna osobina osobe, sa svim svojim propratnim karakteristikama – tada govorimo o poremećaju ličnosti. Narcisi su izraziti teške osobe, sebične su i nesposobne da osećaju empatiju, skolne su konfliktima i svađama i ne oklevaju da konstantno kritikuju, „jer oni sve najbolje znaju“, piše portal Vaš psiholog.

Iako na prvi pogled narcis spolja može delovati veoma samopouzdano, samouvereno, šarmantno i harizmatično (što je privlačno za većinu ljudi), iznutra narcis je prazan, depresivan, pun besa, zavisti i mržnje prema sebi , drugima i svetu. Narcisoidne osobe nisu dobri roditelji jer im nedostaje empatija, toplina i sposobnost da daju ljubav. U vezama su skloni neverstvima i prevarama.

Neke od najkarakterističnijih narcisoidnih crta ličnosti su:

Sebičnost – je suštinska karatkeristika narcisoidnih osoba. Iz razloga što narcis ima manjka empatije on ili ona je usmeren na svoje potrebe i nema mnogo razumevanja za osećanja i potrebe drugih ljudi, pa i onih najbližih. Narcis nije svestan svoje sebičnosti i neosetljivosti za osećanja i potrebe drugih jer je to prosto deo njegove prirode.

Zatvorenost – narcis često može biti veoma zatvoren, nekomunikativan, neko ko izbegava da priča o svojim osećanjima, ponaša se tajanstveno, živi u svom svetu mašte i grandioznih fantazija o sebi.

Poricanje i ignorisanje problema – narcisi često ignorišu probleme koje imaju u odnosima sa drugim ljudima i skloni su da tuđe probleme minimiziraju.

Preosetljivost na kritiku – narcis je veoma sujetan i preosetljiv na kritiku. Svaku kritiku narcis doživljava kao napad na njegovu ličnost i on ili ona nepravi razliku između konstruktivne i destruktivne kritike. Prema osobama koje ga kritikuju oseća intenzivan bes i mržnju.

Zahtevaju divljenje – narcisi zahtevaju od drugih da im se dive i hvale ih. Divljenje im je potrebno da bi održavali lažnu grandioznu sliku o sebi. Divljenje je njihova duševna hrana kojom se brane od depresije i unutrašnjeg osećaja praznine. Narcis želi da se oseća bitnim, važnim, velikim i posebnim. To je njegova kompulzivna psihološka potreba.

Izražena sklonost da kritikuju i pronalaze mane u drugima – narcisi često kritikuju i omalovažavaju druge jer je to način da sebi pokažu kako su oni bolji od drugih. Narcis uvek traži “inferiorne osobe“ kako bi se on ili ona osećali superiorno u odnosu na njih.

Manipulativnost – teški narcisi su skloni manipulisanju, kontroli i laganju, prevarama u vezi ili braku. Kada su u pitanju njihove potrebe spremni su da lažu kako bi ostvarili svoje ciljeve.

Depresivnost i praznina – jedna od suštinskih odlika narcisa je depresivnost koja se bazira na unutrašnjem osećaju praznine. Kada narcis ne dobije divljenje drugih on ili ona upada u depresiju. Iznutra narcis se oseća prazno, nebitno, nevoljeno, beznačajno. Spolja gledano narcis emituje skroz suprotno ponašanje.

Izlivi besa – kada narcis ne dobije pažnju drugih, kada mu se drugi ne dive ili još gore kritikuju ga on ili ona su skloni da upadaju u izlive besa koji se najčešće manifestuju kao svađe, vređanja, ucene i optuživanja.

Lako se zaljubljuju –narcisi vole da flertuju i da ostave dobar utisak na druge. Oni se lako zaljubljuju jer im prija kada im se neko divi, kada zavode i osvajaju drugu osobu, to im naduvava njihovu lažnu i grandioznu sliku o sebi.

Sklonost samosažaljevanju – narcisi su skloni da druge optužuju za svoje probleme, ne prihvataju odgovornost za svoje postupke jer krivce za sve vide isključivo u drugima ili okolonostima. Vole da se samosažaljevaju i da sebe prikazuju kao žrtve drugih. Oni sebe prikazaju kao žrtve, kao neshvaćene, nevoljenje i prevarene osobe.

Arogantnost – narcisi su često arogantni, nadmeni i oholi u ponašanju jer nemaju empatiju prema drugima i misle da su bolji od drugih, da oni zaslužuju poseban tretman. Ta arogancija je često i zaštita od drugih zbog njihove unutrašnje slabosti i ranjivosti.

Vole da se hvale i preuveličavaju svoje uspehe – kako bi sebi i drugima pokazali kako oni vrede više, kako su posebni i zaslužuju divljenje. Jako im je stalo do mišljenja drugih, naročito onih kojima se oni dive.

Sklonost ka grandioznim fantazijama – narcisi često maštaju o velikim uspesima, kako im se drugi dive i to kako su oni posebni.

Površni šarm – narcis je osoba koja drži do svog spoljašnjeg izgleda i želi da ostavi dobar utisak. Neki narcisi jako teže tome da ostave na druge dobar utisak kako bi se o tome pričalo i kako bi im se drugi divili.

Perfekcionizam – skloni su da teže savršetvu naročito u poslu.

Zavist – zavide drugima koje vide kao uspešnije, atraktivnije, bogatije.