Bežite od njega: 10 znakova da je muškarac romantični manipulator

Jeste li ikada naišli na romantičnog manipulatora? Možda ste upravo sada u vezi s takvim tipom osobe. Njen obrazac ponašanja je takav da konstantno želi da vas kontroliše, koristeći se mentalnim igricama i drugim metodama kako bi stekla moć. Istovremeno je i vrlo šarmantna što vas može dodatno zbuniti i zakomplikovati situaciju.

Svako od nas ponekad se koristi nekim sitnim manipulacijama kada se osećamo ugroženo ili želimo da se zaštitimo. Romantični manipulatori deluju drugačije jer oni žele nešto da dobiju od vas. Da bi to postigli, iskorišćavaće vas i zlostavljati za sopstveni cilj.

Emocionalni manipulator učiniće sve da uvek ima prednost te da on ima premoć u vezi. Takvi odnosi su toksični i loši, a imate li posla sa šarmantnim manipulatorom možete prepoznati po idućim znakovima:

1. Romantični manipulator uvek glumi žrtvu

Zaljubljenost i romantika mogu se malo poigrati s vašim emocijama. Međutim, primetili ste da je ova osoba napetija od većine ljudi. Čini se da se u svakoj situaciji ponaša poput žrtve i ta toksična crta prilično je očita od početka.

Šarmantni manipulatori misle da je ceo svet protiv njih i da oni ne rade ništa loše. Ovo je značajno upozorenje da njihovo sećanje na događaje nije tačno. Neće stati sve dok vam ne unište samopoštovanje i ne dovedu vas do dna.

2. Vašu ranjivost koristi protiv vas

Ovo nije tip osobe s kojom možete biti ranjivi jer će vašu ranjivost iskoristiti protiv vas. Emocionalna manipulacija funkcioniše tako da osoba teži tome da sazna intimne stvari o vama i da onda koristi to što zna u sopstvenu korist. Verovatno se kajete nakon što joj bilo što kažete, jer se čini da nikad ne naučite lekciju, piše Zadovoljna.hr.

3. Navede vas da počnete da razmišljate da ne možete da živite bez njega

Emocionalni manipulatori učiniće puno toga za vas, ali će to iskoristiti protiv vas. Na primer, odvešće vas na letovanje, ali neće vam dozvoliti da zaboravite koliko je to koštalo i da je on to platio.

Možda ta osoba voli da kuva i izrazi dobru volju da cele nedelje ona kuva večeru. Posle će vam prigovarati da vi niste pomerili prstom da pomognete u kuhinji i u troškovima. Sve što radi beleži u svojem mentalnom bodovnom kartonu koji će kasnije upotrebiti protiv vas.

4. Stalno vas kritikuje

Nije važno šta sve radite za tu osobu, jer nikad nije dovoljno. Kako to može biti ljubav kada su vaša osećanja uvek u rasulu? I stalno oko te osobe hodate pažljivo kao po jajima jer nikad ništa nije dovoljno dobro. Osećate se kao ružno pače u vezi jer se vaš partner čini superiornim. Ovaj manipulator se poigrava vama, a vi ste pali u zamku.

5. Postoje stalna neslaganja

Kada je u pitanju ljubav, naše emocije mogu biti dosta haotične, ali u ovoj situaciji čini se da ste emotivniji nego inače. Uvek imate osećaj da između vas postoje stalne razmirice jer vas partner zapravo ne razume.

Te stalne rasprave orkestrirane su kako bi osoba stekla kontrolu i manipulisala vama. Osećate se kao da stalno govorite i radite pogrešne stvari, ali morate shvatiti da problem niste vi.

6. Patološko laganje uobičajeno je za romantičnog manipulatora

Svaku reč koja izađe iz usta manipulatora treba proceniti jer oni imaju stalnu naviku laganja. Na neki način drže vaše emocije u šaci jer ne možete da veruje nijednoj reči koju izgovore. Verovatno ste često ljuti na tu osobu jer oni ne mogu da budu iskreni, što može naštetiti vašoj vezi.

7. Ima pesimističnu perspektivu

Manipulator je negativna osoba jer dominira kroz pesimizam. Čak i u najboljim situacijama pronalazi nešto loše. Na primer, dobije unapređenje na poslu i veću platu, ali nije srećna zbog toga. Ne može prestati da se fokusira na to da su dobili unapređenje zato jer osoba koja je bila prvi izbor nije želela tu poziciju. Ne mogu da budu srećni bez obzira na situaciju.

8. Postoji gaslighting

Sindrom gaslightinga podrazumeva manipulatora sa sadomazohističkim sklonostima. Osobi je cilj da izazove i brkati stvari dok ne počnete da sumnjate u sopstveni zdrav razum. Neki ljudi idu toliko daleko da pokušavaju svog partnera da proglase mentalno nestabilnim.

9. Romantični manipulator koristi pasivno-agresivno ponašanje

U toj osobi tražite ljubav i sigurnost, ali ona uvek pokazuje nekakvu indirektnu agresiju. Uvek pamte nešto što ste uradili u prošlosti. Iako kažu da su to zaboravili, svako malo nabace neki sarkastični komentar koji dokazuje suprotno.

Za takve osobe tipično je da komplimente zamaskiraju u uvrede kako bi vas zbunile. Na primer, može reći: „Mislim da je jako slatko da si tako nezrela i detinjasta“. Dakle istovremeno vam daje kompliment da ste slatki, ali i prigovara da ste detinjasti.

Osobe sklone pasivno-agresivnom ponašanju bore se s unutrašnjim uverenjem da život nije fer te imaju problema s izražavanjem ljutnje. Ne vole sukobe koji uključuju njihova osećanja, pa se koriste pasivnim ponašanjem kako bi izneli svoje mišljenje.

10. Govori u vaše ime

Narcisoidna osoba želi da kontroliše svaki deo vas. Želi da dominira vašim emocijama i da se prepustite u njene ruke. Neće vam dopustiti da sami naručite u restoranu, niti da donosite jednostavne odluke o sopstvenom životu. Partner kontroliše svaki vaš aspekt kako biste se osećali inferiorno u odnosu na njega.

