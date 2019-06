Bežite od njega: 9 znakova da je – manipulator

Veza u kojoj dominira emotivna manipulacija je začarani krug iz kojeg je teško pronaći izlaz.

Žrtve emotivne manipulacije često nisu svesne da je njihov partner manipulator koji im crpi energiju, ugrožava mir i sputava ih da se ostvare u životu.

Otkrivamo 9 tajnih znakova koje pokazuju da je vaš partner manipulator:

1. Partner ne vrednuje vaše emocije

Kada ste ljuti ili uznemireni, manipulativni partner želi da vam ukaže kako preterujete. On ne mari kako se vi trenutno osećate i ne trudi se da ispravi grešku, već vas ubeđuje kako ste izveli pogrešan zaključak.

2. Ćutanje kao vid manipulacije

Kada nešto prigovorite partneru ili mu ukažete na njegovu grešku, on se brani ćutanjem. Prestaje da razgovara sa vama sve dok vi ne popustite i počnete njemu da se izvinjavate.

3. Nameće vam osećaj krivice

Ako manipulativni partner uradi nešto za vas, a vi naredni put odbijete da uradite nešto za njega, potrudiće se da vam nametne osećaj krivice. Manipulator sve što radi želi da iskoristi protiv vas i u svoju korist.

4. Govori jedno, radi drugo

Partner sa dušom manipultora obožava da vas uteši rečima, ali radiće potpuno drugačije od onoga što je obećao. Neverovatno su šarmantni i snalažljivi i uvek će uspeti da vam „prodaju“ slatku priču.

5. Koriste vašu slabost

U konfliktu vam uvek dopuštaju da govorite prvi kako bi kasnije vaše slabe tačke i nestabilne argumente iskoristili kao oružje protiv vas. Na ovaj način vam pokazuju da niste u pravu i da treba da se povučete.

6. Brzo se ljuti i ne daje šansu da mu bilo šta objasnite

Kada ste u vezi sa nekim ko se igra vašim emocijama, očekujte nagle promene raspoloženja. Moguće je da će odjednom biti ljut, uznemiren ili neraspoložen. Kao dim koji se odbija od ogledalo, tako i vaša objašnjenja neće dopirati do manipulativnog partnera.

7. Sitne laži su mu omiljeni hobi

Iskren odnos sa manipulativnim partnerom često je nemoguća misija. On neće govoriti krupne laži, ali će u svojim pričama menjati situacije i okolnosti, služiće se iskrivljenom istinom u svoju korist.

8. Manipulativni partner je večita žrtva

Kada okrivite partnera za nešto ili mu ukažete na njegove loše strane, on će se vrlo brzo prebaciti u ulogu žrtve. Nemojte se začuditi ako se iz ugrožene strane pretvorite u glavnog negativca.

9. Stalno mu pružate nove šanse, ali on se ne menja

Raskid sa manipulativnim partnerom vrlo je težak. Kada pokušate da ga ostavite, on će pronaći način kako da omekša vaše srce i uvek će obećavati da će se uskoro promeniti. Svaka šansa koju mu date zahteva novu promenu, ali do te promene nikada ne dolazi.

Često je teško napraviti odluku da sa osobom koja vam je do nedavno bila centar sveta prekinete komunikaciju, ali to je ponekad neophodno.

Uglavnom je nemoguće održati stabilnu vezu sa manipulatorom, potrebno je puno truda, odricanja, zalaganja.

Ukoliko ste umorni od ove ljubavne borbe, najbolje je da spakujete uspomene u kofer sećanja i nastavite novim, nekim boljim putem prave ljubavi.

Ne zaboravite, ljubav nije patnja!