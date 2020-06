Bivša eskort dama otkriva: Ovo su dva znaka da vam partner nije veran

Kako da znate da li vas partner vara? Bivša eskort dama iz Velike Britanije, 46-godišnja Amanda Gof, otkrila je koji su, po njenom iskustvu, znaci za uzbunu.

Amanda je u potkastu Not Here To Make Friends otkrila da je jedan od tragova koji obično prolazi neprimećen, kad partner dođe kući sa mokrom kosom.

– Ako vam partner dolazi kući s mokrom kosom, to znači da se tuširao negde drugde – napominje Amanda.

Ukoliko ste mislili da tokom karantina nije bilo neverstava, iskusna Amanda, tvrdi da ste u zabludi.

– Muškarci će uvek pronaći način. Nije važno koliko su zatrpani poslom, koliko vremena provode u kancelariji, oni će pronaći način. Uradiće to bilo kako, makar u 10 minuta na putu od posla do kuće – dodaje Amanda.

Još jedan alarmantan znak, po njenom iskustvu, je da kada partner počne jako da napada neverstvo i osuđuje ljude koji su nekada prevarili partnera, siguran je znak da i sami varaju.

Inače, Amanda, koja se bavila novinarstvom, kao eskort dama je radila pod imenom Samanta Iks.

– Oduvek sam uživala u seksu i volela da budem u društvu muškaraca pa sam pomislila ‘zašto ne bih bila plaćena za to?’ Tu sam odluku donela u tridesetim, uvek me je to fasciniralo – priznaje Amanda, prenosi Index.hr.

