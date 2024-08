Bivša eskort dama tvrdi: Muškarce iz ovih profesija izbegavajte u širokom luku!

Amanda Gof, odnosno Samanta X, je Britanka koja je čitavu deceniju radeći u industriji za odrasle, odnosno kao elitna prostitutka. Kaže da je zahvaljujući ovom iskustvu zaradila mnogo novca, ali je takođe naučila da prepozna da li je neko opasan i da žene posle 40. postaju seksepilnije. Ujedno ističe da sada o ponašanju muškaraca zna više nego što bi bilo koja knjiga ili kurs mogle da je nauče. Ovog puta napisala je kolumnu o tome u kojim se profesijama pronalaze najbolji muški ljubavnici, prenosi Žena Blic.

Kao bivša eskort dama, garantujem vam da posao muškarca može da kaže ponešto o tome kakav je on ljubavnik. Zaboravite na lep izgled ili šarm, koliko je muškarac dobar u krevetu, znam po njegovoj profesiji. Znam koje profesije treba izbegavati po svaku cenu kako ne bi došlo do neprijatnosti u postelji, a koje to profesije garantuju da će u spavaćoj sobi biti vrele akcije. Ipak, ne shvatajte ovo previše ozbiljno.

A evo koju profesiju izbegavam, kaže Amanda.

Agenti za nekretnine

Nemojte dozvoliti da vas zavaraju njihov sportski automobili i blistavi osmeh, samo ćete baciti vreme na agente za nekretnine, kako u spavaćoj sobi, tako i van nje. Sve što imaju je pozajmljeno, a to uključuje i njihovo vreme – bićete samo jedna od mnogih. Reći će vam šta želite da čujete i onda se neće sećati toga ako ih suočite sa tim obećanjima. Za njih je poigravanje sa istinom prirodno.

Navešću mojih pet omiljenih profesija!

1. Advokati

Jednom sam rekla: „Kada je Bog stvorio psihopate, rešio je da budu advokati“. Ako želite noć nezaboravnog seksa sa „lošim dečkom“, zaboravite aplikacije za sastanke, pokušajte da ulovite frajera ispred suda u vašem kvartu. Od advokata za razvode do advokata u oblasti krivice, oni poseduju dar za prljave razgovore u krevetu , nestašni su i žele da pomere svoje granice. Garantovano dobar provod!

2. Računovođe i bankari

Da, gledanje u brojke je dosadno, pa će ovi muškarci učiniti sve kako bi podigli nivo uzbuđenja. Obično su otvorenog uma, pomalo perverzni, i umeju da procene vaše potrebe na odmeren, ali seksi način. Provode sate ispred ekrana, tako da će biti veoma srećni kada vide vas.

3. Lekari

Ako lekar ne zna kako vaše telo funkcioniše, onda niko neće znati! Lekari, a posebno hirurzi, dobro znaju šta i kada da rade tokom odnosa. Iako ponekad može da izgleda da su „mehanički“ nastrojeni, oni su čisti, pametni i efikasni u krevetu. Uvek imaju lepe ruke i čiste nokte.

4. Policajci

Ako volite loše momke, policajac je ljubavnik za vas. Postoje dve vrste policajaca – „štreberi“ i oni zbog kojih i kriminalci izgledaju kao mekušci. Često imaju tetovaže, obrijani su i uživaju da budu dominantni nad ženom.

5. Akademici

Možda niste očekivali da su knjiški moljci dobri u krevetu, ali oni imaju mozak i to je ono što i te kako može da zagreje ženu. Akademici su osetljivi kada je reč o ženskim potrebama i razgovor sa njima u spavaćoj sobi je čista poezija. Nemaju mnogo novca, ali zato imaju more ideja kako da vas zabave kod kuće.

