Kad se partner fizički razboli zbog neverstva

Ima ljudi koji o neverstvu razmišljaju u stilu: „Ma, to je bilo samo jedno veče“, „Ne znam šta mi bi da to uradim, ali to ionako ništa ne znači, ta osoba mi uopšte nije bitna“ i slično. Da ne spominjemo sada koliko je uvredljivo prevariti partnera/partnerku s osobom koja vam ionako ništa ne znači (koliko vam onda znače partner/partnerka kad ste ih prevarili s potpuno vam nebitnom osobom?), neverstvo ne može da ne znači ništa. Ono ne samo da narušava poverenje koje postoji između partnera već narušava i zdravlje prevarenog partnera/partnerke. Na šta mislimo?

Sprovedeno je istraživanje o neverstvu i rezultati su pokazali da prevareni partner/partnerka pati mesecima, i to i psihički i fizički. Psihički pati zbog narušenog poverenja, zato što se oseća izdano i povređeno, a fizički simptomi su psihosomatske prirode, počev od mučnine, glavobolje i opšteg lošeg osećanja pa do različitih bolesti koje se mogu razviti zbog oslabljenog imuniteta (neverstvo je veoma jak uzročnik stresa i kao takvo može prouzrokovati priličan pad imuniteta).

Ukoliko dođe do neverstva, a veza se nastavi uprkos tome što su prevareni partner/partnerka saznali za „beznačajni izlet“, potrebno je dosta vremena da se ponovo izgradi narušeno poverenje i da se izgladi „emotivna ogrebotina“. Prema spomenutom istraživanju, dve trećine prevarenih muškaraca i žena više od pola godine nisu bili u stanju da povrate iznevereno poverenje.

Sad dobro razmislite: da li je jedno veče „beznačajne zabave“, ili žestokog seksa, ili kako biste to već nazvali, vredno toga da vaš partner ili partnerka više od pola godine budu narušenog zdravlja, da više od pola godine vaša veza ne može da funkcioniše kako treba, da se oboje više od pola godine osećate loše jer vaš dragi ili draga jednostavno ne mogu da vam veruju?

Da li je ipak bolje uzdržati se i, ako imate problema u vezi (i to što nemate onakav seks kakav želite je problem u vezi), rešavati te probleme na konstruktivan način?