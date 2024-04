Bolna ispovest jedne žene: Kako izgleda biti u braku sa zavisnikom od seksa

Većina ljudi želi strastvenu vezu ili brak pun ljubavi i požude, ali da li ste se ikada zapitali kako je to biti sa nekim ko je zavisnik od seksa? Prema priči jedne žene, to je teško i traumatično, i često je jedino rešenje razvod ili raskid veze. Svoju životnu priču anonimna žena odlučila je da podeli sa Dejli mejlom, a mi je prenosimo u celosti.

Kada sam stigla kući sa posla, muž me je dočekao u kuhinji toplim zagrljajem, pre nego što me odveo u našu spavaću sobu. Pa, imali smo seks po drugi put tog dana… i drugi put te nedelje. S obzirom na to da smo u braku 30 godina, moglo bi se pomisliti da je plamen strasti i dalje gori do te mere. Uostalom, dani kada ne možete jedno drugom da odolite obično prođu nakon prvih nekoliko godina.

Međutim, istina je da je Majkl bio zavisnik od seksa. Daleko od toga da bude uzbudljivo ili laskavo, njegova neutaživa glad za intimnošću ostavila me je u fizičkom bolu i uništila moje samopoštovanje — i na kraju naš brak. Tek sada, dve godine nakon što sam konačno skupila hrabrost da napustim Majkla, osećam se sposobnom da pričam o svom iskustvu, iako pod drugim imenom kako bih zaštitila naše troje odrasle dece.

Toliko dugo sam se osećala usamljeno, pogrešno misleći da nešto nije u redu sa mnom, jer nisam uzvratila Majklov entuzijazam. Čitanje ovako nečeg pomoglo bi mi da shvatim da ja nisam kriva — i da postoji izlaz.

Ipak, to je tema koja već duže vreme izaziva smeh. Mnoge poznate ličnosti su progovorile o sopstvenoj zavisnosti od seksa, a mnogi ljudi tu etiketu vide samo kao zgodan izgovor za ponovljeno neverstvo ili nepromišljeno ponašanje. Ali mogu vam reći da ova situacija nije smešna. Relate, najveći pružalac podrške u vezi u Ujedinjenom Kraljevstvu, definiše zavisnost od seksa kao svako seksualno ponašanje koje se oseća „van kontrole“ i kompulsivno.

Majkl bi želeo seks više puta dnevno i ignorisao bi moje molbe da sam iscrpljena, govoreći mi da zna da uživam u tome. Nisam smela da se poverim prijateljicama, ali kada sam potražila pomoć od savetnika, ona je rekla da me iznova siluje i tera. Koliko god to bilo šokantno čuti, odlučila sam da neću svoju decu podvrgnuti žestokom razvodu – onakvom kakav sam doživela kada su se moji roditelji razveli tokom mog detinjstva – i izdržala sam to još dve decenije.

Kada sam prvi put srela Majkla u baru u Gilfordu 1989. godine, imala sam 23, a on 27 godina, i mislila sam da je introvertiran i stidljiv. Zgodan sa upadljivim plavim očima. Razgovarali smo o praznicima i našim poslovima — on je radio kao kompjuterski programer, a ja kao broker u osiguranju.

Sledeće nedelje smo se našli u seoskom pabu na večeri i piću. Naša veza je bila toliko jaka da smo te noći imali seks, što je za mene bilo potpuno neobično. Od tada je seks bio konstantan – svaki put kada smo se videli, a ponekad i nekoliko puta dnevno.

Mladi par u prvom naletu ljubavi i požude, sećam se da sam pomislila: „Bože, mora da me zaista voli. Ne može da drži ruke dalje od mene!’ Nisam znala… Za godinu dana smo bili vereni, ali prošlo je još četiri godine pre nego što smo se venčali. U međuvremenu, bilo je nekoliko crvenih zastavica koje sam ignorisala jer sam ga volela.

Naime, u jednom trenutku se Majklova sugestija da koristimo seks igračke i da se pretvaram da sam medicinska sestra pretvorila u molbu da me posmatra dok imam seks sa drugim muškarcem. Odmah sam odbila, a on je umesto toga insistirao da snimimo naš snošaj i mene kako vršim seksualni čin na njemu.

Uprkos tome što sam se osećala duboko neprijatno, prihvatila sam mnoge od ovih predloga jer nisam želela da rizikujem da ga izgubim. Nažalost, što sam više učestvovala, on je više želeo. Istovremeno, primetila sam da nije sklon neseksualnom fizičkom kontaktu — nije bilo držanja za ruke ili poljupca za rastanak pre posla. Sve bi to zaobilazio da se baci na posao.

Iako bi mi često davao komplimente, brzo je kritikovao, grdio me ako dva dana zaredom kuvam krompir za večeru ili napravim sos za testeninu sa, kako je on mislio, previše paradajza.

Brak svakako nije umanjio njegovu proždrljivu želju za seksom. Nisam mogla da ustanem sa sofe ili da napunim mašinu za pranje sudova posle večere, a da mi on ne pipa po grudima ili miluje intimna mesta. Sve je to bilo nepozvano, neželjena pažnja. Želeo bi seks ujutru, ponovo kada bih došla posle posla, ili bi nasrnuo kada bih se spremala za noćni izlazak sa prijateljicama, a onda bi me čekao kada dođem kući.

Još gore, ubrzo nakon što smo se venčali, probudila sam se u ranim satima i pronašla ga u sebi. Odgurnula sam ga, zgrožena. Ipak, činilo se da nije svestan zašto sam uznemirena: bio je mrzovoljan i branio se, i to se nastavilo do kraja braka. Živela sam u strahu od spavanja jer nisam znala šta će mi se dogoditi.

Tehnički, naravno, ovo je bilo silovanje – činjenica da sam spavala značila je da to nije bilo sporazumno – ali u to vreme nisam želela da verujem u to. Pokušala sam da to normalizujem kao nešto što rade parovi.

Dobili smo troje dece za pet godina. Potrudila sam se da pitam babicu kada mogu ponovo da imam seks pred Majklom kako bi on mogao da čuje odgovor: ‘Mnogi parovi čekaju da žena ode na postporođajni pregled kada beba ima oko šest nedelja’. Međutim, rekao mi je da postoje i drugi načini da mu olakšam; nije morao da bude u meni.

Čak i kada sam bila bolesna, imala menstruaciju ili bila vidno iscrpljena od brige o naše troje dece, njegov seksualni apetit je bio neumoljiv. Izgubila bih živce i rekla mu: ‘Zaboga, zar ne vidiš da sam potpuno iscrpljena i sve što želim je maženje?’ Njegov odgovor bi uvek bio: „Znaš da me voliš i znaš da voliš seks. Ne razumeš da mi je to potrebno i da ne mogu da se mazim, a da te ne dodirujem’.

U to vreme nikada nisam čula za zavisnost od seksa. Umesto toga, ubeđivala sam sebe da nisam uspela kao žena jer nisam pozdravila njegovo stalna udvaranja. Sve više sam se osećala kao komad mesa i često sam imala bolove na intimnim mestima; boleli bi me zglobovi od njegovog insistiranja da me postavi u različite položaje.

Kada je naš najmlađi bio u vrtiću, kada sam bila u ranim 30-im, osećala sam se nesposobnom da se više nosim sa tim. Onda sam se poverila jednoj savetnici. Šokirao me je njen stav da sam više puta silovana i prisiljena. Kako je neko koga sam volela – a ko je navodno voleo mene – mogao da uradi tako nešto?

Međutim, posle mnogo unutrašnjih previranja, odlučila sam da ostanem sa Majklom. Razvod mojih roditelja je ostavio da se osećam duboko nesigurno i ranjivo; Nisam to želela našoj deci. I uprkos svemu, i dalje sam ga volela. Bio bi neraspoložen i težak ako bih odbila seks, ali bi takođe mogao da bude sladak i ljubazan. Uvek mi je otvarao vrata i nosio torbe, kuvao jela i bio dobar tata.

Tokom šestomesečnog savetovanja, večerala sam sa malom grupom prijatelja i posle nekoliko čaša šampanjca rekla sam im da Majkl stalno želi seks. Pre nego što sam imala priliku da elaboriram, dočekali su me komentari: „Oh, srećnica“ i „Volela bih da moj muž tako oseća prema meni“. Tako da nisam rekla ništa više.

Umesto toga, prestala sam da brinem o svom izgledu u nadi da će to odvratiti Majkla. Danima nisam prala kosu, pantalone, bluze i haljine zamenila sam bezobličnim trenerkama. Ipak, Majlova potreba za seksom ostala je ista, čak i kada je ušao u svoje kasne 50-te. Godine 2019. doživela sam slom izazvan strahom za svoje zdravlje i bila sam otpuštena sa posla na šest meseci. Majkl je pokazivao prolaznu zabrinutost i saosećanje, ali je neizbežno pokušavao da me ubedi da će se zbog seksa osećati bolje.

Htela sam da vrisnem. Ali još uvek nisam mogla da kažem Majklu koliko sam ljuta na njega. Kako je moje telo bilo umorno. Kako me je bolelo iznutra i spolja. Kako sam bila psihički uništena. Sve češće sam odbijala seks – ali onda bih platila cenu kada bih se probudila i videla ga kako me pipa tokom noći. Ne znajući, moja mlađa sestra je dugo sumnjala da nešto nije u redu. Videći me tako jadnu, rekla je: ‘Nešto nije u redu sa tvojim brakom.’

Ona i dvoje mojih najbližih prijatelja otkrili su da Majkl prati preko 1.000 žena na društvenim mrežama, verovatno da bi zadovoljio svoje potrebe. Bio je to potpuni šok. Možda sam bio naivna, ali nisam ni pomislila da bi mu ovakva aktivnost mogla biti potrebna van našeg braka.

Jednom sam poželela da jednostavno ode i nađe neku drugu i ostavi me na miru. Ali to je bila prolazna misao. Shrvana, sve sam ispričala sestri. Bila je divna, ohrabrila me je da razmislim o traženju stručne pomoći. Konačno sam se suočila sa Majklom, rekavši mu da sam na tački sloma zbog njegovog potpunog nedostatka poštovanja prema mom telu i mojim osećanjima. Rekao mi je da sam ja ta koja ima problem jer ne razumem da je seks osnovna ljudska potreba.

Pristao je na pet bračnih savetovališta. Kada je terapeut rekao da je Majkl zavisnik od seksa, on na to nije ni ustuknuo niti poricao. Ali kasnije mi je rekao da je njegovo ponašanje bilo sasvim normalno. Tokom jedne od konsultacija protestovao je da će se ‘zadovoljiti seksom jednom nedeljno’, ali ja sam prozrela njegovu laž, rekavši mu: ‘To nije istina, znaš da kad završimo sa seksom, ti to opet želiš odmah’.

Savetovanje mi je dalo snagu da postanem druga soba. Onda sam se jednog prolećnog jutra 2022. probudila i pronašla ga u krevetu sa mnom i pukla sam. Pitala sam ga šta dođavola radi, a on mi je odgovorio: ‘Osećao sam da si me sinoć želela’, što je bila potpuna laž.

Raskinula sam brak odmah i tamo. Konačno je priznao da me je povredio, ali bilo je kasno. Dvoje naše dece je već otišlo od kuće, a najmlađe nije, pa sam otišala s njim kod sestre. Čim sam uspela da ih okupim, rekla sam deci da sednu i sve im ispričala. Bilo je neprijatno za sve nas, ali nikada ne želim da moje dve ćerke budu tako tretirane od strane muškarca, ili da moj sin misli da je u redu da uradi ono što mi je njegov otac uradio. Bili su slomljeni i u šoku.

Niko ne želi da razmišlja o seksualnom životu svojih roditelja i to je bio još jedan nivo sa kojim su se zaista borili, iako su takođe bili zahvalni što sam bila iskrena prema njima. I dalje su povređeni. Međutim, uveravajući ih koliko ih tata voli, insistirala sam na održavanju veze sa njim.

Majkl i ja smo nakratko bili u kontaktu tokom godine koja je bila potrebna da prodamo porodičnu kuću, kupimo novu imovinu i završimo razvod. Ali sada ne pričamo, što je olakšanje. Tokom protekle dve godine, potrošila sam hiljade evra na više od 100 sesija savetovanja kako bih pokušala da se izborim sa traumom. Takođe sam bila podvrgnuta hipnozi koja je pomogla u reprogramiranju mog mozga kako bih mogla da se rešim straha od spavanja.

Najlepše reči koje sam dobila od jednog od mojih terapeuta bile su da to nije moja greška i da nisam razočarala kao žena — što sam uvek mislila. Objasnila je da sa zavisnikom od seksa, šta god da radim, to nikada neće biti dovoljno. Išla sam i na kliniku za seksualno zdravlje jer nisam imala pojma da li je Majkl popustio u svojoj zavisnosti od seksa sa drugim ženama ili čak prostitutkama.

Često sam ga hvatala kako gleda u druge žene i sumnjala sam da mu se sviđa žena njegovog prijatelja. Iako je priznao da mu je ona zaista bila veoma privlačna, bio je uporan da se između njih nikada ništa nije dogodilo. Na sreću, otkrila sam da sam zdrava.

Moja sestra i prijatelji su mi pružili neverovatnu podršku. Što se tiče zabavljanja, to nije nešto o čemu mogu da razmišljam. Ne znam da li ću ikada ponovo poželeti seks. Umesto toga, čeznem za maženjem, poljupcima, da se osećam voljeno i sigurno. Nešto što se nikada nije dogodilo tokom mog braka. Sada konačno mogu bez suza da pričam o tome kroz šta sam prošla. I deljenje moje priče dalo mi je osećaj svrhe. Usuđujem se da kažem, čak počinjem da uživam u životu sada kada je moje telo ponovo moje.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.