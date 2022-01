Ima ih 5: Nepogrešivi znaci seksualne zavisnosti

Mnogi su za nju čuli, ali ne znaju šta tačno znači

Da li ste nekada čudili da se za nekoga reklo da je zavisnik od seksa?

Pretpostavljamo da to niste previše ozbiljno shvatili.

„Seksualna zavisnost“ je dijagnoza koja postoji.

Međutim, mnogi ne znaju šta to tačno znači.

Seksualna zavisnost se odnosi na seksualno ponašanje koje je postalo kompulsivno ponašanje, više ne samo zbog zadovoljstva, i dovodi do negativnih reperkusija koje ozbiljno narušavaju odnose među ljudima ili partnerima, ali i radne sposobnosti i obaveze osobe.

Iako seksualna zavisnost obično podrazumeva seksualni kontakt sa jednim ili više partnera, osobe se mogu smatrati zavisnim i zbog ekstremne upotrebe pornografije, internet kanala kao što su sajtovi za ćaskanje sa nepoznatim osobama.

Na primer, ako čovek počne da gleda pornografiju satima dnevno, on počinje da veruje da ljudi stvarno vode ljubav na takav način. S obzirom na to da vremenom njegova očekivanja rastu, on gubi interesovanje prema devojci ili supruzi koja mu je ranije bila seksualno privlačna. Njegova potraga za sve većim seksualnim uzbuđenjem čini da posao i porodica postaju dosadni i neinteresantni.

Da razjasnimo, seksualna zavisnost nije isključivo problem muškaraca. Jedan procenat žena takođe doživljava seksualno zavisno ponašanje. Žene obično osećaju seksualnu zavisnost malo drugačije od muškaraca, tako da ćemo se fokusirati na muškarce.

Najčešći primeri koji ukazuju na seksualnu zavisnost kod muškaraca:

Gubitak interesovanja za trenutnog seksualnog partnera

Kada muškarac iznenada prestane da želi seks sa partnerkom, može da dovede vezu u pitanje. Svaki partner ima različite nivoe želje, a borba za njihovo usklađivanje može biti teška. Ali potpuno povlačenje iz seksualnog odnosa u dužem periodu može biti znak upozorenja da muškarčeva seksualna energija ide u drugom pravcu.

Gubitak seksualnog funkcionisanja

U praksi psihologa i terapeuta, mnogi mladi muški pacijenti koji su dolazili na terapiju zbog erektilne disfunkcije i odložene ejakulacije tokom seksa, doživljavali su te probleme zbog svojih pornografskih navika.

Kada čovek gleda mnoge erotske slike ili filmove pre nego što stigne do vrhunca, njegov dopamin se podiže na uzbuđenje koje se ne može uklopiti tokom seksa sa partnerom. U suštini, on počinje da uslovljava svoje telo potrebnim visokim nivoima uzbuđenja, a njegova sposobnost da funkcioniše sa partnerom može da opadne.

Korišćenje mnogo vremena za seksualne aktivnosti

Kada čovekove pornografske navike počinju da oduzimaju mnogo vremena, na uštrb spavanja ili radnog vremena, verovatno je seksualno zavisan. Ovakvo ponašanje moglo bi da dovede do depresije. Bez obzira na razlog, u ovoj fazi muškarcu treba pomoć.

Zanemarivanje odgovornosti

Ako njegovo angažovanje za seksualnu aktivnost dovede do prekida veze sa suprugom ili porodicom, ili utiče na obavljanje radnih obaveza, to ukazuje na seksualnu zavisnost. Ako na poslu preteruje sa seksualnim interesovanjima na štetu posla i odnosa sa kolegama ili poslodavcem, a preuzme rizike koji bi upozorili njegovog poslodavca (flertovanje sa koleginicama, masturbacija na poslu, gledanje pornografije u novinama na poslu ili putem interneta…).

Eskalacija seksualne opasnosti

Mnogi ne veruju da je pornografija poput „droge“, tako kada preovladaju osećanja da upotreba pornografije postaje van kontrole, onda je potrebna terapija. Kada potreba za seksualnim uzbuđenjem eskalira od „prljave knjige“, do porno navika, do života uz sajtove za „seks uživo“, praćenje nepoznatih žena, čest seks sa prostitutkama, a nivo rizika prevazilazi kontrolu.

Bilo koje ponašanje koje se smatra nezakonitim – izlaganje javno svojih genitalija, voajerizam u najgrubljem obliku, dečija pornografija ili plaćeni seks „na brzinu“ – zahtevaju hitnu akciju.

