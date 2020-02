Četiri stvari koje niste znali o seksu u tridesetim

Možda mislite da seks ostaje isti do menopauze, ali promene koje počinju u tridesetim godinama mogu imati veliki uticaj na ono što se događa u krevetu

1. Vrhunac seksualnosti

Svi smo čuli da su žene doživele seksualni vrhunac u kasnim 30-im i ranim 40-im godinama, ali to ne mora da bude istina za svakoga. „Mnoge žene su iznenađene kad čuju da njihov nivo testosterona, hormona koji podstiče strast, počinje da opada već u 20im godinama“, kaže dr. Lea S. Milhajzer, direktorka programa za žensku seksualnu medicinu u Stanfordu.

Poznat vam je faktor koji utiče na to – stres! Stresne životne situacije u 30-im godinama, posao, porodica i prijatelji počinju da kvare taj seksualni ideal. „Žene su seksualno osetljivije, što znači da je njihova želja više pod uticajem spoljnih uticaja nego što je to kod muškaraca“, dodaje dr. Milhajzer. Drugim rečima, kad život poludi, vaš seksualni nagon ode na godišnji odmor.

2. Neočekivani krivac za vaginalnu suvoću

Za to nije kriv samo vaš nivo testosterona – to je i vaš izbor kontracepcije. Veća je šansa da ćete koristiti neki oblik kontracepcije što se više bližite 40-im. Ako odaberete kontracepcijske pilule, za koje se odlučuje 28 posto svih žena koje koriste kontracepciju, vaš nivo testosterona prima još jedan udarac. „Pilule za kontracepciju zaustavljaju ovulaciju, što smanjuje nivo testosterona i povećava količinu proteina na koje se veže testosteron, što znači da je njegov nivo u krvotoku još niži“, kaže dr. Alisa Dek, docent na Odseku za akušerstvo, ginekologiju i reproduktivne nauke.

Posledica kontracepcije je suvoća vagine tokom seksa, što može biti neprijatno. Međutim, postoji jednostavno rešenje – počnite da koriste lubrikant. Takođe, možete razgovarati sa svojim ginekologom o prelasku na drugačiju vrstu kontracepcije, onu koja nema isti efekat na nivo testosterona.

3. Čaroban broj nije onaj koji mislite

Rešite se pritiska što se tiče seksa. Ne mora se desiti dva, tri puta nedeljno. Neće se ništa strašno dogoditi. Prema istraživanju, parovi su zapravo najsrećniji kad se seksaju jednom nedeljno. Istraživanje je provedeno na uzorku od 30.000 ljudi i analizom prikupljenih podataka došli su do zaključka da tokom polnog odnosa raste nivo sreće, ali dva puta nedeljno ne znači nužno dvostruku sreću. Dakle, kad čujete da seks postaje ređi što ste stariji, i da to može stvoriti pritisak na vaš odnos, imajte na umu da jednom nedeljno može biti sve što vam je potrebno.

4. Orgazam? Nema problema!

Prema rezultatima Nacionalnog istraživanja seksualnog zdravlja i ponašanja, iz godine u godinu, ženama postizanje orgazma postaje sve jednostavnije. Do tog trenutka, vi ćete naučiti kako to da postignete. Kad muškarci desegnu orgazam, oni ejakuliraju, što je više mehanički proces. Međutim, žene postižu orgazam tek kad je njihov mozak uključen u radnju. Žene u 30-im počinju da shvataju koja kombinacija dodira i misaonih procesa će ih dovesti do orgazma.