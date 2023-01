Čuveni psiholog tvrdi: Za srećan brak potrebne su dve potpuno kontradiktorne stvari

Beloruski psiholog Pavel Zigmantovič je jedan od najpoznatijih tamošnjih stručnjaka, a sam kaže da dopre do najmanje 100. 000 ljudi mesečno putem svojih knjiga, članaka, video zapisa ili kurseva. Zigamntovič se zalaže za teoriju da je čovek sam kovač svoje sreće, ali da su mu za to neophodni i trud i znanje.

Zigmantovič, koji se od 2001. aktivno bavi ovom profesijom, redovno objavljuje na svom sajtu tekstove posvećene svakodnevnim, čestim problemima ljudi, kako bi im pomogao da prevaziđu određene prepreke i nauče ponešto o sebi, ali i drugima, piše Žena Blic.

Ovog puta prenosimo njegov tekst o braku i tome šta je potrebno za (ne)uspeh u istom.

Brak je paradoks. Cela poenta braka jesu stalni paradoksi. Evo i moje dve omiljene teze koje svedoče u prilog tome da je brak jedna paradoksalna veza.

To su:

1. Stvaranje bezbednog okruženja u vezi koje se stalno neguje i podstiče

2. Ne pristajte na vezu koja vam ne odgovara

Ljudi, kada ih čuju, najčešće budu zbunjeni, jer se ove dve teze međusobno potiru. Jer ako stvorite sigurno, lepo okruženje, onda je potrebno da svom supružniku ugodite u svemu, zar ne?

S druge strane ako ne pristajete na vezu koja vam se ne sviđa, onda morate da okrenete leđa ideji koja podrazumeva da budete popustljivi prema tuđim hirovima. Deluje kao da se ove dve teze ne mogu kombinovati. Naravno da mogu! Setite se šta sam rekao – brak je izgrađen na paradoksima.

Mnogi stvaraju to lepo, domaće okruženje i oblikuju sebe prema partneru, trudeći se da mu bude što udobnije. Ali, to ne treba da radite!

Jasno i glasno vam kažem – ne treba da budete previše prijatni u vezi ili da u potpunosti ugađate partneru. Na neki nepoznat način to sve uništava. Zašto to tako funkcioniše, ni sam ne razumem u potpunosti. Međutim, video sam mnogo puta u karijeri i siguran sam u to – što je čovek pitomiji i više udovoljava partneru, to brže odlaze od njega.

Možda, ali kažem možda, to dolazi usled toga što ta dobra, nazovimo je udobna, osoba postaje previše popustljiva i oslobađa bračnog druga od bračnih obećanja.

Možda, ali kažem možda, udobna osoba postaje nezanimljiva ili nevidljiva. Većina želi da pobegne od toga.

Možda, ali kažem možda, svojom željom da postane izuzetno udobna, jednostavno uguši drugu stranu brigom. Što je, opet, odbojno.

Generalno, ima mnogo objašnjenja, ali ne mogu da garantujem za njihovu verodostojnost. Ali jedno je sigurno – što osoba više želi da ugodi svom supružniku, to se supružnik brže udaljava od njega. Na kraju – udaljava se toliko da je razvod neminovan.

Šta onda uraditi?

Za početak, vredi uzeti zdravo za gotovo ono što sam napisao na samom početku. Brak je, dragi moji prijatelji, izgrađen na paradoksima! Da, neophodno je stvoriti sigurno okruženje u kome imamo sve, ali u isto vreme ne možete pristajati na sve što vam ne odgovara. To je paradoks!

Morate da pronađete ravnotežu – tačku između udobnosti za sebe i udobnosti za partnera. Između stvaranja sigurnog okruženja i održavanja odnosa koji vama odgovora.

Ovo nije lako učiniti! Morate se truditi, morate tražiti opcije. Traganje za opcijama koje odgovaraju i jednoj drugoj strani je veliko mučenje. Pošteno ćete se oznojiti dok to ne pronađete. Komplikovano je. Ali bračni život nije šetnja parkom. Potrebno je uključiti mozak.

Vremenom se pojavljuje vešztina, razvijaju se efikasne strategije i sve postaje bolje. Zato se nemojte zadovoljiti vezom koja vam ne odgovara i stvorite udobno okruženje. Nije lako, ali rezultat je impresivan – srećan brak.

