Da li je prečesto voditi ljubav se svaki dan? Evo šta kažu stručnjaci

Osećate seksualni nagon svakog dana, ali niste sigurni da li je to normalno?

Možda ste se nekada zapitali da li je u redu imati seks svaki dan? Može li to na bilo koji način biti loše za vaše reproduktivno zdravlje? Vaše mentalno zdravlje? Stručnjaci za seks otkrili su za PureWOW kako seks svakodnevno utiče na vaše zdravlje. Generalno, sasvim je u redu imati seks svaki dan. U stvari, Kim Anami, holistički trener za seks i odnose, veruje da dobijanje više prave vrste seksa može biti jedan od najdubljih alata za lični rast koji postoji.

Dakle, koja je ‘prava vrsta’ seksa? „Ako je seks svaki dan udoban i ne izaziva nikakvu fizičku nelagodnost, sasvim je u redu“, kaže Laki Sekhon, specijalista za plodnost iz Njujorka i ginekolog sa sertifikatom odbora. Da bi bili zdravi, to mora biti sporazumno, što znači da su obe strane voljne i sposobne da pristanu na bezbedan seks.

Ali da li je normalno imati seks svaki dan? „To je ono što je važno u vezi. Ako oba partnera žele da imaju seks svaki dan, to je sjajno. Ali ako oba partnera žele da imaju seks jednom mesečno, to je u redu, sve dok to žele oba partnera“, kaže stručnjak. Drugim rečima, nema normalnog.

Ne postoji određena učestalost ili količina seksa koji se smatraju normalnim. Međutim, kada je neko zaokupljen mislima o seksu do te mere da se meša u druge aspekte njihovog života, to bi se smatralo patološkim ili abnormalnim.

