Da li je previše seksa moguće i koje su posledice toga? Ako vas ovo pitanje muči, evo odgovora…

Ako ste seksualno aktivni i često imate seks, možda se pitate koliko je seksa previše i kakve su posledice. Odmah ćemo vam reći da zapravo nema ograničenja u obliku broja.

– Definicija čestog seksa je promenljiva, a ako se osećate dobro i ništa vas ne boli, onda je seks sa bilo kojom učestalošću u redu – rekla je dr. med. Rebeka C. Brajtman, asistent kliničkog profesora akušerstva, ginekologije i reproduktivne medicine na Icahn School of Medicine.

Drugim rečima, možete imati seks koliko god želite sve dok ne osetite štetne neželjene efekte kao što je bol. Ako osetite nelagodnost, otok, iritaciju ili nešto drugo, napravite pauzu. Ako je nuspojava ozbiljnija ili traje duže, treba se obratiti ginekologu.

Koliki je prosečan seksualni odnos?

Svakako je važno naglasiti da učestalost varira od osobe do osobe, ali je istraživanje uspelo da proceni koliko puta su ljudi imali seks. Prosečna odrasla osoba ima seks 54 puta godišnje, prema studiji objavljenoj u časopisu Archives of Sexual Behavior 2017. Međutim, ako pogledate statistiku po starosnim grupama, brojke se uveliko razlikuju.

Studija je pokazala da oni u 20-im godinama imaju seks u proseku oko 80 puta godišnje. Nakon otprilike 50 godina, nije neuobičajeno da se seksualna učestalost počne smanjivati. Dok ljudi od 60 godina imaju seks u proseku oko 20 puta godišnje.

Drugi faktor, koji bi mogao biti iznenađujući, jeste da se smanjio broj seksualnih odnosa među osobama koje su bile u partnerstvu (bez obzira da li su u braku ili žive zajedno), ali je ostao relativno stabilan među samcima.

Previše seksa?

Glavna fizička opasnost od previše seksa je prekomerno oticanje vagine i usana, rekla je Šeri A. Ros, ginekolog iz Santa Monike.

– Uz mnogo seksualne stimulacije, vagina i usne su ispunjene krvlju, a to može dovesti do prekomernog otoka i bolova tokom seksualnog kontakta – objasnila je dr. Ros.

Pored otoka i bola, dug seks može zaustaviti prirodno podmazivanje vagine. Ako je vagina previše suva, može doći do trenja i bola.

– Ako niste imali dovoljno predigre da se uzbudite, vagina će biti suva, što će učiniti seks bolnim – rekla je dr. Ros. Ona dodaje da se u menopauzi može javiti suvoća vagine, što rezultira pečenjem unutar vagine tokom seksualnog kontakta i penetracije.

Ako završite sa natečenom i/ili bolnom vaginom nakon seksualnog kontakta, povucite se dok se ne osećate bolje, rekla je dr. Brajtman. Ako se otok čini velikim, pokušajte da primenite paket leda za olakšanje. Sledeći put kada budete imali seks, razmislite o korišćenju vaginalnog lubrikanta za dodatnu vlagu.

Rizici za muškarce

Iako se češće govori o problemima sa kojima se žene mogu suočiti, i muškarci mogu doživeti sličnu nelagodnost kada preteraju.

– Možda ćete osetiti bol, otok i peckanje u penisu, a može biti i otežano mokrenje – kaže dr. Ros.

Isto tako, kada su u pitanju penis i puno seksa, „veće nije bolje“. Dok deblji penis može učiniti da se partner oseća punije, prekomerno istezanje vagine ili anusa može biti bolno i neprijatno, pa čak može izazvati i vaginalne ili analne ogrebotine.

Koji su neželjeni efekti?

Što više seksa imate, to je veći rizik od razvoja infekcija bešike i vagine. To je zbog poremećaja prirodne pH ravnoteže vagine, kaže dr. Ros, kada bakterije iz vagine i anusa nađu put do bešike. Da biste to sprečili, steknite naviku pražnjenja bešike nakon seksa sa partnerom.

– Sve dok ima adekvatnog podmazivanja i dogovorenih pauza između odlaska ispod čaršava, niste u opasnosti. Komunikacija je od vitalnog značaja u vezi, posebno tokom intimnosti. Biti iskren i osećati se prijatno sa svojim partnerom obezbeđuje zdrav i zadovoljavajući seksualni odnos – kaže dr. Ros.

(Živim.hr)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com