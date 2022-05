„Gori“ kalorije: Da li ste ikad isprobali seks pozu TOPLJENJE PUTERA?

Ova poza je veoma zahtevna, pa nije ni čudo što „gori“ kalorije

Obično se skidanje kalorija vezuje uz vežbanje u tereteni ili van nje, plivanje i neku drugu fizičku aktivnost, a seks je nekako u drugom planu. Veeelika greška!

Istraživanje je pokazalo da seks u veoma zahtevnoj pozi “topljenje putera” (u originalu: Butter Churner, u slobodnom prevodu: posuda za topljenje putera) prosto “gori” kalorije, i muškarac i žena zajedno troše čak 390 kalorija, što je više nego da ste plivali 30 minuta, ili odradili nekoliko serija sklekova ili zgibova.

Takođe, dame u ovoj pozi doživljavaju veoma intenzivne orgazme.

Međutim, pre nego što ovo probate u praksi, prvo imajte u vidu da je “topljenje putera” veoma zahtevna poza: žena leži na podu, sa rukama opruženim pored tela, a noge su joj podignute iznad glave, dok muškarac penetrira odozgo.

Oprez se savetuje jer potrebna je fleksibilnost kičme, a preveliki intezitet bi mogao da dovede do povrede vrata vaše partnerke.

Nije ni čudo što je ova poza, što se trošenja kalorija tiče, korisnija od teretane.

U praksi to bi trebalo da izgleda ovako:

