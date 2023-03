Da li ste među njima? Nabolje ljubavnice poseduju ove četiri osobine

Žene se često pitaju šta je potrebno da poseduju da bi bile dobre ljubavnice. Verovali ili ne, ali odgovor nije uopšte komplikovan.

Svaka dobra ljubavnica poseduje određene veštine koje vi već možda i imate, a ukoliko ih ne primećujete kod sebe, na njima lako možete da poradite.

Dakle, ne radi se ni o broju poza koje znate, niti da u svakom trenutku znate šta je to što vaš partner želi. U pitanju su ove četiri osobine, kako prenosi 24sedam.rs.

Ne osuđujete

Bilo da je reč o partnerovim preferencijama ili vašim sopstvenim željama, otvorenost prema različitim žudnjama i onome što pali i vas i partnera je važna stavka. Ne osuđujte, možda otkrijete neke zanimljivosti koje vam prijaju, a da toga niste ni bili svesni.

Često razmišljate o seksu

Obratite pažnju na ono što vas uzbuđuje tokom dana, na vaše senzualne misli i na trenutke u kojima se osećate seksi. Treba da znate da su mozak i libido povezani i obavezno obratite pažnju na ono što se u vašem mozgu dešava tokom orgazma.

Partnerove potrebe stavljate ispred sopstvenih (ali samo ponekad)

Ovo ne znači da stalno treba da bude tako, međutim, nekada je dobro staviti partnerove potrebe ispred sopstvenih. Makar kada je seks u pitanju. Ukoliko se ponekad koncentrišete na partnera i njegov užitak i to samo zarad njegovog zadovoljstva, to će biti seksi. Pokušajte da ga iznenadite ujutru nakon buđenja i ponašajte se prema njemu baš onako kako biste želeli da se on ponaša prema vama.

Spontani ste

Muškarce izuzetno pale iznenađenja i spontanost.

